Σε ένα γεμάτο «Παλλάς» και με τους αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στις πρώτες θέσεις του εξώστη, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε απλώς την πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης» – έκανε το επόμενο βήμα της πολιτικής του επαναφοράς, προαναγγέλλοντας τη δημιουργία ενός κινήματος «από τα κάτω», που θα συμβάλει στη δημιουργία μιας «νέας Μεταπολίτευσης», η οποία θα αποκαταστήσει την ανισορροπία στο πολιτικό σκηνικό.

Οι λέξεις που χρησιμοποίησε ήταν, πάντως, μεταπολιτευτικά αναγνωρίσιμες: «Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ξαναβρούμε το όραμα, τις ιδέες που εμπνέουν, τις αξίες μας. Οχι προνόμια και αξιώματα. Αλλά συλλογικό όραμα για την Αλλαγή», επεσήμανε, ζητώντας τη συμμετοχή του καθενός ώστε «να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: Δεν πάει άλλο! Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη!». Περιέγραψε, δε, την παρουσία του κόσμου ως «εκδήλωση προσδοκίας» και «δήλωση συμμετοχής» – επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις πως η επιτυχία των περιοδειών θα λειτουργήσει καταλυτικά για τη μορφή που θα έχει ο νέος φορέας που επί της ουσίας προαναγγέλθηκε, αλλά και τον χρόνο που αυτός θα γίνει.

Σχέδιο Αναγέννησης, με τέσσερις πυλώνες

Στη δική του ομιλία, ο Τσίπρας χρησιμοποίησε την «Ιθάκη» για να συγκρίνει τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του με τη σημερινή. Μίλησε για «ομοβροντία ψεύδους και υποκρισίας» στις αντιδράσεις για το βιβλίο και τα όσα περιγράφει, το περιέγραψε ως «ματιά ειλικρινούς κριτικής και αυτοκριτικής», ωστόσο δήλωσε «αμετανόητος» απέναντι σε εκείνους που «χρεοκόπησαν τη χώρα»: «Δεν έχω επίσης σκοπό να απολογηθώ, ιδίως σ’ εκείνους που διέπραξαν τον φόνο και τώρα μας κατηγορούν ότι δεν φροντίσαμε όπως έπρεπε τα ορφανά που δημιούργησαν», σχολίασε χαρακτηριστικά, μιλώντας για την ντροπή των «Βάστα Γερούν» που «παρέδωσαν τη χώρα στο έλεος των δανειστών». Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, η κατάσταση όταν ο ίδιος αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου, το 2019, ήταν πολύ καλύτερη από τη σημερινή και αυτό έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν οι πολίτες. «Και η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από κάθε τι, μια νέα ηθική της διακυβέρνησης», σχολίασε, περιγράφοντας ένα ολιστικό Σχέδιο Αναγέννησης, με τέσσερις πυλώνες: την ανάπτυξη, την αναδιανομή, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Επανέλαβε, μεταξύ άλλων, την πρόταση που είχε διατυπώσει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, για τη φορολόγηση των ανώτατων εισοδημάτων και τη δημιουργία κλειστού ταμείου για τη νέα γενιά.

«Κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκειά τους»

Πέραν της κριτικής του στην κυβέρνηση, ο Τσίπρας δεν ήταν φειδωλός ούτε στην κριτική του στην προοδευτική αντιπολίτευση, καθώς τόνισε πως παρότι η κυβέρνηση είναι «ετοιμόρροπη κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της, της διαφθοράς, και των αδικιών που προκαλεί», παραμένει κυρίαρχη γιατί «δεν έχει αντίπαλο»: «Δεν υπάρχει ένα πειστικό προοδευτικό εναλλακτικό σχέδιο, που θα συνιστά ταυτόχρονα μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης», επεσήμανε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «δυσάρεστη και αποκαρδιωτική» – λέξεις που ακούγονταν διπλά σκληρές με δεδομένο πως στην αίθουσα βρίσκονταν τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Περιέγραψε τα κόμματα του προοδευτικού χώρου ως «κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκειά τους» και «ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία. Αρκεί να είναι στις θέσεις τους» – από την κριτική δεν έμειναν έξω ούτε οι εσωκομματικές αντιπολιτεύσεις (πολλές εκ των οποίων έχουν τοποθετηθεί εναντίον του), δηλώνοντας πως «και για όσους αμφισβητούν», ισχύει το ίδιο: «αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία αργότερα, να γίνουν αυτοί οι πρώτοι στο χωριό». Στηλίτευσε ακόμα και την προσπάθεια συνεννόησης που επιχειρείται αυτό το διάστημα από τα υφιστάμενα κόμματα: «Η κοινωνία όμως δεν νοιάζεται για αυτό. Για τα άγχη, τους εγωισμούς, τις φιλοδοξίες, τις αποσκιρτήσεις, τις μεταπηδήσεις. Ούτε συγκινείται από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης», επεσήμανε, κλείνοντας την πόρτα και στην πιθανότητα σχηματισμού ενός σχήματος «ομπρέλα».

Ποιοι δήλωσαν «παρών» και ποιοι απουσίαζαν

Μπορεί στις παλιές παραστάσεις της όπερας οι εκλεκτοί καλεσμένοι και οι βασιλιάδες να είχαν θέση στον εξώστη του θεάτρου, όμως η ταξιθεσία που επεφύλαξε ο Αλέξης Τσίπρας στα στελέχη και τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση του βιβλίου του δεν έκρυψε τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Αλέξη Χαρίτση, τον Πέτρο Κόκκαλη, την ‘Ολγα Γεροβασίλη, τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Γιάννη Δραγασάκη και μια σειρά βουλευτών και στελεχών από τα μάτια των δημοσιογράφων. Ειδικά την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός μιλούσε για πρώτες θέσεις που «δεν είναι ρεζερβέ» και στηλίτευε την κατάσταση που επικρατεί στο προοδευτικό στρατόπεδο – κάποιοι, πάντως, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, χειροκροτούσαν θερμά τον πρώην πρωθυπουργό καθ’ όλη τη διάρκεια, την ώρα που τα πρόσωπα των προέδρων έμεναν ανέκφραστα. Στα διπλανά κουβούκλια του εξώστη, που ήταν σαφώς μια συμβολική επιλογή για την Αμαλίας, μπορούσε κανείς να διακρίνει επίσης τη Λούκα Κατσέλη, ενώ η Εφη Αχτσιόγλου, που ήρθε και κάθισε μαζί με τη Θεανώ Φωτίου, προτίμησαν πιο απόμερες θέσεις – όπως έκαναν επίσης ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Νίκος Παππάς.

Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, το «παρών» έδωσαν τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Αθήνα Λινού, ο Γιάννης Σαρακιώτης και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ από τις δύο ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς οι βασικές απουσίες ήταν αυτές του Παύλου Πολάκη, του Ευκλείδη Τσακαλώτου, του Δημήτρη Τζανακόπουλου, του Πάνου Σκουρλέτη, του Νίκου Φίλη και του Ανδρέα Ξανθού. Πέραν του Γιώργου Λιάνη, που κινείται αυτόνομα, κανείς από το ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, δεν ήταν χθες βράδυ στο «Παλλάς», γνωρίζοντας τι θα σήμαινε μια τέτοια παρουσία. Σε επίπεδο στελεχών των δύο κομμάτων, εκεί ήταν μεταξύ άλλων ο Γιάννης Ραγκούσης, ο Στέφανος Τζουμάκας, ο Χρήστος Σπίρτζης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Γιώργος Σταθάκης, ο Γιάννης Μουζάλας, ο Στέργιος Καλπάκης και ο Νίκος Μπίστης. Στην πλατεία επέλεξε να καθίσει η Ρένα Δούρου και ο γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης-Σταχτός, ενώ στην πρώτη σειρά υπήρχε μία θέση κενή, με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, για τον Αλέκο Φλαμπουράρη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Στην πρώτη σειρά υπήρξαν φυλαγμένες θέσεις για την οικογένεια του Βάιου Βλάχου, θύματος των Τεμπών, από την οποία παρέστη η μητέρα του.

ΠΑΣΟΚ: «Παπαγάλισε τη γραμμή της ΝΔ»

Οξύτατη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή εμφάνιση Τσίπρα, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι είναι «ταυτισμένος με το χθες» και πως «επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της ΝΔ ότι “δεν υπάρχει αντίπαλος”». «Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη, αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση… Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού», διεμήνυσε η Χαριλάου Τρικούπη