Αλέξης Τσίπρας και Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκαν τυχαία στο ίδιο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς ωστόσο να ανταλλάξουν ούτε χαιρετισμό. Η συνάντηση συνέπεσε με την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή «Buongiorno», μετά την εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το γνωστό wine bar «By the glass», σημείο συνάντησης πολλών πολιτικών και υπουργών. Εκεί βρισκόταν ήδη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την οποία, όπως ειπώθηκε, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία.

«Μετά την παρουσίαση του βιβλίου ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο κέντρο, σε ένα μαγαζί από το οποίο πέρασα και εγώ. Εκεί καθόταν σε ένα τραπέζι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και μπαίνει μέσα ο Τσίπρας αλλά, από ό,τι έμαθα, δεν ήρθαν κοντά και δεν μίλησε ο ένας στον άλλο. Ήταν τυχαία συνάντηση. Ήταν με τον Διαμαντή Καραναστάση», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η πολιτική ρήξη του 2015

Η σχέση των δύο πολιτικών παραμένει ψυχρή από το καλοκαίρι του 2015, όταν σημειώθηκε σοβαρή ρήξη μεταξύ τους. Τότε, η Ελλάδα βρισκόταν στη διαπραγμάτευση για το τρίτο μνημόνιο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως πρόεδρος της Βουλής και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε διαφωνήσει ανοιχτά με την επιλογή της κυβέρνησης.

Η ίδια θεωρούσε ότι ο τότε πρωθυπουργός «ανέτρεψε» την εντολή του ελληνικού λαού, που είχε ψηφίσει «όχι» στο δημοψήφισμα, κατηγορώντας τον πως αποδέχθηκε ένα μνημόνιο αντίθετο προς τη λαϊκή βούληση.

Η διαφωνία αυτή οδήγησε στην αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ και στην ίδρυση της Πλεύσης Ελευθερίας, με τις σχέσεις των δύο πρώην συνεργατών να παραμένουν έκτοτε αποστασιοποιημένες.

Η νέα αιχμηρή δήλωση

Σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού, δηλώνοντας: «Δεν μπορεί να αφήσουμε ξανά τον κόσμο στα νύχια απατεώνων. Ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός απατεώνας».

Πρόσθεσε ακόμη ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «είναι μια άπελπις προσπάθεια να μαζέψει χρήματα», συνεχίζοντας την κριτική που ασκεί τα τελευταία χρόνια στην πολιτική του πορεία.