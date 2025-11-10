Ετοιμος να συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας όμως ότι η Ρωσία δεν θα εγκαταλείψει τους βασικούς όρους της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο απέρριψε την Παρασκευή δημοσιεύματα των δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Πούτιν όταν τα σχέδια για τη σύνοδο κορυφής κατέρρευσαν, αφότου το υπουργείο του Λαβρόφ έστειλε μήνυμα που ανέφερε ότι η Μόσχα δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της για την Ουκρανία.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία», ανέφερε ο Λαβρόφ, επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας από το 2004. «Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι’ αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν χρειαστεί».

Την ώρα όμως που γίνονταν αυτές οι δηλώσεις, οι περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας ήταν χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις που στόχευαν τις ενεργειακές υποδομές και μείωσαν την παραγωγική ικανότητα της χώρας στο μηδέν. Ο κρατικός ενεργειακός φορέας Ukrenergo ανακοίνωσε πως πραγματοποιούνται διακοπές ρεύματος για οκτώ έως 16 ώρες, καθώς το δίκτυο έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα. Η Μόσχα, η οποία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις στις υποδομές της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, εκτόξευσε εκατοντάδες drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα τις τελευταίες τρεις ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον επτά άνθρωποι. «Ο εχθρός προκάλεσε ένα τεράστιο πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταρριφθούν. Είναι δύσκολο να θυμηθούμε τόσο μεγάλο αριθμό άμεσων επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από την αρχή της εισβολής», δήλωσε η Σβιτλάνα Γκρίντσουκ στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα United News.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν δύο πυρηνικούς υποσταθμούς βαθιά στη Δυτική Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Κιέβου, Αντρίι Σιμπίχα, καλώντας την πυρηνική Αρχή του ΟΗΕ να αντιδράσει. Οι υποσταθμοί τροφοδοτούσαν τους πυρηνικούς σταθμούς Χμελνίτσκι και Ρίβνε, περίπου 120 χλμ. και 95 χλμ. αντίστοιχα από το Λουτσκ. «Η Ρωσία θέτει σκόπιμα σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη. Ζητούμε επείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την αντιμετώπιση αυτών των απαράδεκτων κινδύνων», έγραψε στο Telegram καλώντας την Κίνα και την Ινδία – παραδοσιακά μεγάλους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου – να πιέσουν τη Μόσχα να σταματήσει τις επιθέσεις της.

Οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές έθεσαν την Ουκρανία σε κίνδυνο διακοπών θέρμανσης πριν από τον χειμώνα. Η Ρωσία έχει στοχεύσει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδόν τετραετούς εισβολής της, καταστρέφοντας ένα μεγάλο μέρος των βασικών πολιτικών υποδομών.

Χθες, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι «συνεννοήσεις» που κατέληξαν στη συνάντηση κορυφής που έγινε στις 15 Αυγούστου σε στρατιωτική βάση της Αλάσκας, είχαν βασιστεί στις απαιτήσεις του Πούτιν τον Ιούνιο του 2024 και στις ιδέες του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Ο Πούτιν έθεσε τους βασικούς του όρους τον Ιούνιο του 2024, απαιτώντας από το Κίεβο να παραιτηθεί από τα σχέδιά του να ενταχθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και να αποσύρει στρατεύματα από το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας: το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία – που αποτελούν το Ντονμπάς – καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στον Νότο.

«Περιμένουμε τώρα την επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι συμφωνίες του Ανκορατζ παραμένουν σε ισχύ», τόνισε ο Λαβρόφ, σημειώνοντας ότι στο πλαίσιο των ΗΠΑ, «κανείς δεν αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας και την επιλογή των κατοίκων της Κριμαίας, του Ντονμπάς και της Νοβορωσίας» να επανενωθούν με την «ιστορική τους πατρίδα».

Ερωτηθείς για τα ευρωπαϊκά σχέδια να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων αξίας 210 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν παγώσει στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ο Λαβρόφ είπε ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να κατασχεθούν τα περιουσιακά στοιχεία και ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει εάν κατασχεθούν.