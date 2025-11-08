Ρωσικές επιθέσεις με εκατοντάδες drones και πυραύλους έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο την Ουκρανία, στοχοθετώντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 450 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 45 πυραύλους, ζητώντας εκ νέου από τους συμμάχους του Κιέβου να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, οι επιδρομές προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις στις περιφέρειες του Κιέβου, της Πολτάβα και του Χαρκόβου. Όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram, «ο εχθρός έβαλε ξανά σκοπίμως στο στόχαστρο τις ενεργειακές υποδομές», προσθέτοντας ότι όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Στην πόλη Ντνίπρο, ρωσικό drone έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν αρκετοί κάτοικοι, μεταξύ τους και ένα παιδί, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας. Έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Στο Κίεβο, οι αρχές ανέφεραν ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο σημεία της κεντρικής συνοικίας Πετσέρσκι. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν σχεδόν καθημερινά τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις, στο πλαίσιο της εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Επιθέσεις και στο ρωσικό έδαφος

Στη Ρωσία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό drone έπληξε κτίριο κατοικιών στην πόλη Σαράτοφ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, Ρομάν Μπουσάρτζιν. Το Σαράτοφ, βιομηχανική πόλη στις όχθες του ποταμού Βόλγα, έχει δεχθεί επανειλημμένως επιθέσεις από ουκρανικά μη επανδρωμένα οχήματα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλογκντα, Γκεόργκι Φιλιμόνοφ, ανακοίνωσε ότι τρία ουκρανικά drones έπληξαν υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη διάρκεια της νύχτας. Η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο η παροχή ρεύματος συνεχίζεται κανονικά, όπως διευκρίνισε ο ίδιος στο Telegram. Η περιοχή, που βρίσκεται βόρεια της Μόσχας και σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, δεν αποτελεί συνήθως στόχο επιθέσεων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 83 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως σε περιοχές κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Παράλληλα, γνωστοποίησε την κατάληψη του χωριού Βόβτσε στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας.