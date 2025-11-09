Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν, όταν ελικόπτερο τύπου Ka-226 συνετρίβη, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δύο ακόμη να τραυματιστούν σοβαρά.

💥 Russia: Deputy director, chief designer and chief engineer of major military contractor Kizlyar Electromechanical Plant died in a comical helicopter crash in occupied Dagestan. The company designs and produces a large variety of electronic components for military aircraft. pic.twitter.com/bQRze6E7Ug — Igor Sushko (@igorsushko) November 8, 2025

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν την πορεία του ελικοπτέρου μέχρι τη στιγμή της συντριβής σε παραθαλάσσιο χωριό. Αρχικά, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιβάτες ήταν τουρίστες, ωστόσο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για στελέχη της ρωσικής αμυντικής εταιρείας KEMZ, η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή αεροπορικού εξοπλισμού για μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG και Sukhoi.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του τμήματος κατασκευών και υποστήριξης της KEMZ. Η αιτία της συντριβής παραμένει άγνωστη, ενώ η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia κάνει λόγο για «καταστροφή» και η έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει.