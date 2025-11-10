Οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις αναχαίτισαν ή κατέστρεψαν συνολικά 71 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας
Το Ισραήλ παρέλαβε τη σορό του υπολοχαγού Γκόλντιν, πεσόντα στη Λωρίδα της Γάζας το 2014
Ισραήλ και Χαμάς προχώρησαν χθες Κυριακή σε μια ακόμη ανταλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με την παράδοση της σορού του Ισραηλινού αξιωματικού Χαντάρ Γκόλντιν, ο οποίος είχε σκοτωθεί το 2014. Η σορός παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς και επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ, έπειτα από έντεκα χρόνια αναμονής. […]
Φρίκη στο Μαλί: Τζιχαντιστές εκτέλεσαν δημοσίως νεαρή TikToker
Η Μαριάμ Σισέ απήχθη την Πέμπτη και στη συνέχεια εκτελέστηκε από τζιχαντιστές που την κατηγορούσαν για συνεργασία με τον στρατό της χώρας
Νικολά Σαρκοζί: Τη Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισής του
Το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, θα εξεταστεί από τα δικαστήρια τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Ο Σαρκοζί, που βρίσκεται στη φυλακή από τις 21 Οκτωβρίου, δεν θα παραστεί αυτοπροσώπως στην ακρόαση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αλλά θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης από ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Η απόφαση σχετικά […]
Σύγκρουση τρένων στην Σλοβακία – Δεκάδες τραυματίες
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης - Τουλάχιστον 11 από τους τραυματίες μεταφερθηκαν στο νοσοκομείο