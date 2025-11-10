Κόσμος

Το αίτημα αποφυλάκισης του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, θα εξεταστεί από τα δικαστήρια τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Ο Σαρκοζί, που βρίσκεται στη φυλακή από τις 21 Οκτωβρίου, δεν θα παραστεί αυτοπροσώπως στην ακρόαση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αλλά θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης από ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος. Η απόφαση σχετικά […]