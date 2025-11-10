Οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις αναχαίτισαν ή κατέστρεψαν συνολικά 71 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας

