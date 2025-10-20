Ηταν δάσκαλοι και δικηγόροι, βετεράνοι του στρατού και απολυμένοι κυβερνητικοί υπάλληλοι. Παιδιά και γιαγιάδες, μαθητές και συνταξιούχοι. Εκατομμύρια Αμερικανοί – σύμφωνα με υπολογισμούς, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια – συγκεντρώθηκαν σε περισσότερες από 2.700 πόλεις και κωμοπόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειρηνικά, οικογενειακά, υπό τους ήχους δυνατής μουσικής, κρατώντας πλακάτ και αμερικάνικες σημαίες με ένα κεντρικό σύνθημα: «No kings» (Χωρίς βασιλιάδες), καταδικάζοντας έναν πρόεδρο που θεωρούν ότι ενεργεί με αυταρχικές τάσεις διαβρώνοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς, σαν μονάρχης.

Πολλοί είχαν πάρει μέρος σε παρόμοιες διαδηλώσεις τον Ιούνιο, αλλά τους μήνες που μεσολάβησαν ο πρόεδρος Τράμπ προχώρησε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε σαρωτικές αλλαγές. Ετσι, υπήρχαν και καινούργιοι διαδηλωτές, που δήλωσαν εξοργισμένοι για την ανάπτυξη στρατιωτικών στις πόλεις, τις επιδρομές κατά των μεταναστών, τις μαζικές απολύσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τις απότομες περικοπές στον προϋπολογισμό κομβικών υπουργείων, την επίθεση στα πανεπιστήμια, την πίεση στους δικαστές να ασκήσουν διώξεις σε πολιτικούς του αντιπάλους, τη διάβρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και το νομοσχέδιο που ο Τραμπ χαρακτήρισε One Big Beautiful Bill, το οποίο ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο που κυβερνάται η χώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως συνηθίζει, δεν άφησε αναπάντητες τις πρωτοφανείς διαδηλώσεις εναντίον του. Σε βίντεο 19 δευτερολέπτων που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social, την ίδια ημέρα, απεικονίζεται με στέμμα ως βασιλιάς να πιλοτάρει μαχητικό αεροσκάφος ρίχνοντας λάσπη (κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν περιττώματα) στους διαδηλωτές στους δρόμους από κάτω. Μέχρι και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X σχολίασε, δημοσιεύοντας εικόνα του Τραμπ και του αντιπροέδρου Βανς να φορούν στέμματα πάνω από μια εικόνα των δύο ηγετών των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, του βουλευτή Χακίμ Τζέφρις και του γερουσιαστή Τσακ Σούμερ, να φορούν σομπρέρο. «Είμαστε φτιαγμένοι διαφορετικά. Καληνύχτα σε όλους», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο αμερικανικό από το να λέμε “Δεν έχουμε βασιλιάδες” και να ασκούμε το δικαίωμά μας να διαμαρτυρόμαστε ειρηνικά», δήλωσε η Λία Γκρίνμπεργκ, συνιδρύτρια της Indivisible, μιας προοδευτικής οργάνωσης που ηγήθηκε του σχεδιασμού των εκδηλώσεων του Σαββάτου. Πολλοί απ’ όσους κατέβηκαν στους δρόμους ήθελαν επίσης να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι πρέπει να δείξει ανθρωπιά. «Μπορούμε να διαφωνούμε και να συζητάμε πολιτικές και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να λύσουμε προβλήματα», τόνισε ο Κρις Σάρμαν, δικηγόρος που συμμετείχε σε συγκέντρωση στο Σολτ Λέικ Σίτι. «Αλλά δεν πρέπει να συζητάμε για την αξία των ανθρώπων».

Σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, όπως η Ουάσιγκτον, η Βοστώνη, το Σικάγο, το Σαν Φρανσίσκο, η Ατλάντα τα πλήθη ήταν τεράστια. Μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, με περισσότερα από 100.000 άτομα πραγματοποιήθηκε στην Times Square της Νέας Υόρκης, όπου όπως επισημαίνουν οι «New York Times», «μπορούσες να δεις δίπλα – δίπλα οικογένειες με τα καροτσάκια των παιδιών και συνταξιούχους με το μπαστούνι τους να ζητούν μια πιο δημοκρατική κοινωνία». Στο Πόρτλαντ του Ορεγκον διαδηλωτές φόρεσαν στολές βατράχων, χλευάζοντας την προσπάθεια του Λευκού Οίκου να παρουσιάσει τους ακτιβιστές ως αναρχικούς ή εγχώριους τρομοκράτες. «Ετσι μοιάζει η δημοκρατία», τραγουδούσαν οι διαδηλωτές. «Δεν έχουμε βασιλιάδες στην Αμερική!»