Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, σε περίπου δύο εβδομάδες, στο περιθώριο της Συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Η ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξή του στο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί την Κυριακή.

«Θα συναντηθούμε σε περίπου δύο εβδομάδες στη Νότια Κορέα, με τον πρόεδρο Σι», ανέφερε ο Αμερικανός ηγέτης, σύμφωνα με αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την εκπομπή Fox Sunday Morning Futures.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ταξιδέψει στη Νότια Κορέα στις 29 Οκτωβρίου για διήμερη επίσκεψη, ενώ η Σύνοδος της APEC θα διαρκέσει έως την 1η Νοεμβρίου.

Αρχικά, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακυρώσει τη συνάντηση, ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η επίσκεψη του Ρεπουμπλικανού προέδρου λαμβάνει χώρα εν μέσω αυξημένων εμπορικών εντάσεων μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, με αιχμή το ζήτημα των δασμών. Παρά τις προσπάθειες για μια εύθραυστη «εκεχειρία», ο Τραμπ έχει απειλήσει με επιβολή πρόσθετων δασμών έως και 100% στα κινεζικά προϊόντα, αντιδρώντας στην απόφαση του Πεκίνου να ενισχύσει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.