Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απάντησε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι οι πυρηνικές ικανότητες της Τεχεράνης δεν υπέστησαν ζημιές από τις αμερικανικές επιδρομές του Ιουνίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Χαμενεΐ σχολίασε: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερήφανα ισχυρίζεται ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, κάνε όνειρα!», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του πρώην προέδρου.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές στην Τεχεράνη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν διερωτήθηκε: «Ποιος είσαι συ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα στα πυρηνικά;». Με τα λόγια αυτά απευθύνθηκε ευθέως στον Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας έχει «ολοσχερώς καταστραφεί».

Οι δηλώσεις Τραμπ που πυροδότησαν την αντίδραση Χαμενεΐ

Οπρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας πως η καταστροφή των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης συνέβαλε στη σύναψη της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Όταν τα βομβαρδιστικά μας B-2 εισέβαλαν στον ιρανικό εναέριο χώρο και επέστρεψαν αλώβητα, ήταν μια από τις πιο όμορφες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. «Πέταξαν για 37 ώρες και, όταν επέστρεψαν, καταφέραμε να καταστρέψουμε τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν».

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με το Ισραήλ, λέγοντας: «Μαζί με το Ισραήλ, τους έχουμε στοχεύσει και σε άλλα μέτωπα. Χωρίς αυτό, δεν θα είχαμε καταφέρει να επιτύχουμε την ειρηνευτική συμφωνία».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απάντησε έντονα στις δηλώσεις Τραμπ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί καταστροφής των πυρηνικών δυνατοτήτων της χώρας του.

Τέλος, τον περασμένο Ιούνιο, η Ουάσιγκτον πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές σε τρεις σημαντικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οι επιδρομές δεν έθεσαν τέλος στο ιρανικό πρόγραμμα, αλλά απλώς καθυστέρησαν την εξέλιξή του χωρίς να το εξαλείψουν.