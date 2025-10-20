Μία νέα σελίδα στη – 15 αιώνων – ιστορία της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά άνοιξε χθες με την ανύψωση του ηγουμένου της αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλου σε τιτουλάριο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Η χειροτονία έκλεισε ένα δύσκολο κεφάλαιο αρκετών μηνών στη ζωή της Μονής με αντιπαραθέσεις και οξύτητα που ξεκίνησε με την απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου να αμφισβητήσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της Μονής, φέρνοντας σε αμηχανία τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως και Ιεροσολύμων και τις αυτοκέφαλες Εκκλησίες, Ελλάδας και Κύπρου.

«Ελπίζουμε σε ολοκληρωμένη συμφωνία»

Η ελληνική κυβέρνηση στη χθεσινή τελετή στα Ιεροσόλυμα εκπροσωπήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος με αναφορά «στην καθ’ ημάς ελληνική Ανατολή» έδωσε το στίγμα των προθέσεων της Ελλάδας στην υπόθεση της Μονής Σινά. Οπως αποκάλυψε μάλιστα κατά την προσφώνησή του προς τον νέο καθηγούμενο και Αρχιεπίσκοπο Σινά, «η συνεργασία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση. Ο τελικός λόγος βεβαίως ανήκει στη Σιναϊτική Αδελφότητα, στο πλευρό της οποίας η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στέκεται με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση». «Ελπίζουμε σύντομα», πρόσθεσε ο έλληνας ΥΠΕΞ, «να έχουμε μια ολοκληρωμένη συμφωνία, η οποία θα διευθετεί, κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής, μια μακροχρόνια, μακραίωνη εκκρεμότητα, προς όφελος της οικουμενικής πολιτιστικής κληρονομιάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η οριστική κατοχύρωση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων της Μονής της Αγίας Αικατερίνης και στην αιγυπτιακή έννομη τάξη. Για να διαφυλαχθεί αναλλοίωτος ο χώρος και το περιβάλλον της Μονής, όπου υπάρχουν υψίστης σημασίας ιερά προσκυνήματα και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κατά την UNESCO.

Με την ιδιόχειρη διαθήκη του Μωάμεθ

Το ότι βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο για συμφωνία ήταν διάχυτο χθες στα Ιεροσόλυμα, αλλά όπως επεσήμαιναν τόσο εκκλησιαστικές όσο και διπλωματικές πηγές, «ο χρόνος τελικής κατάληξης είναι πολυπαραγοντικός και χρειάζεται ψυχραιμία». Στο πνεύμα αυτό, ο νέος Αρχιεπίσκοπος – ο οποίος έκλεψε την παράσταση με τη διπλωματική του δεινότητα – απευθύνθηκε προσωπικά στον πρεσβευτή της Αιγύπτου στα Ιεροσόλυμα και αφού αναφέρθηκε εκτενώς στον Αχτιμανέ, την ιδιόχειρη διαθήκη του Προφήτη Μωάμεθ, με την οποία κατοχυρωνόταν εις το διηνεκές το καθεστώς της Μονής, εξέφρασε την αισιοδοξία πως με την επικείμενη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου θα διατηρηθεί το status quo της Μονής και των Καθισμάτων της. Εντύπωση μάλιστα προκάλεσε το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών είχε μεριμνήσει για την παρουσία διερμηνέα εμπιστοσύνης στα αραβικά, τον οποίο και έστειλε να διερμηνεύει προσωπικά την αντιφώνησή του στον αιγύπτιο πρεσβευτή.

«Νησίδες Ορθοδοξίας» Πατριαρχείο και Μονή

Η συγκίνηση πάντως χθες στα Ιεροσόλυμα υπήρξε έκδηλη τη στιγμή που ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τη Μονή Σινά «νησίδες Ορθοδοξίας» και πρόσθεσε πως «η θέα της γαλανόλευκης ακόμη και στο μέσο της ερήμου, εδώ στους Αγίους Τόπους, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι και το Σινά, αρκεί για να θυμίζει τον ακατάλυτο δεσμό με τον Ελληνισμό. Είναι συνεπώς φυσικό να παραμένει προσηλωμένη η Ελλάδα στη βούλησή της να παρέχει στη Μονή Σινά κάθε υποστήριξη προς ενίσχυσή της» τόνισε εμφατικά.

Οπως σημειώνουν εκκλησιαστικές πηγές, η παρουσία και ομιλία Γεραπετρίτη και η αντιφώνηση του χειροτονηθέντος Αρχιεπισκόπου εξέφρασαν το κλίμα ενότητας και συναντίληψης από ελληνικής πλευράς έπειτα από μία πολύμηνη και ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο, κατά την οποία ουκ ολίγες φορές δοκιμάστηκε η συνοχή των ελληνικών θέσεων και δυναμιτίστηκε η πορεία προς μια συμφωνία. Το «παρών» έδωσε χθες και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής. Η τελευταία πράξη από εκκλησιαστικής τάξεως είναι η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου στη Μονή Σινά, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει έως τα μέσα Νοεμβρίου.