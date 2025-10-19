Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής Σινά, καθώς και την ελπίδα του για ταχεία επίτευξη οριστικής συμφωνίας που θα επιλύει μια μακραίωνη εκκρεμότητα προς όφελος της Μονής, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο υπουργός μίλησε ενώπιον του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Χριστόδουλου και του νέου Αρχιεπισκόπου της Μονής Σινά, Συμεών, στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι οι συζητήσεις προχωρούν με «αμέριστη διάθεση κοινής κατανόησης» και «απόλυτο σεβασμό στους εκκλησιαστικούς θεσμούς». Όπως είπε, «η συνεργασία αυτή με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προχωρεί ικανοποιητικά και ήδη βρισκόμαστε σε μία προκαταρκτική κοινή κατανόηση». Επισήμανε ακόμη ότι «ο τελικός λόγος ανήκει στη Σιναϊτική Αδελφότητα», υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τη Μονή με αποφασιστικότητα.

Ο υπουργός Εξωτερικών παρέστη στην τελετή χειροτονίας του Αρχιεπισκόπου Συμεών από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο στον Ναό της Αναστάσεως. Στην τελετή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Γιώργος Καλατζής, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα Δημήτρης Αγγελοσόπουλος και ο βουλευτής Λαρίσης Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη συμμετοχή του «προνόμιο σε ένα ιστορικών διαστάσεων γεγονός».

«Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά, όπως και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αποτελούν φάρους πνευματικότητας με παγκόσμια ακτινοβολία», ανέφερε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την ιστορία, την κληρονομιά και την πνευματική ταυτότητα του ελληνισμού. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη της Μονής, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική της αποστολή.

Ο κ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να εργάζεται «με αφοσίωση και σεβασμό προς τους εκκλησιαστικούς θεσμούς», προσφέροντας κάθε δυνατή συνδρομή. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για στενή συνεργασία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για τη διαφύλαξη της χριστιανικής παρουσίας και κληρονομιάς στη Μέση Ανατολή, την οποία χαρακτήρισε «ύψιστη προτεραιότητα για τον ελληνισμό».

Η εκλογή και χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

Το Σάββατο, υπό τον ήχο των καμπανών του Ναού της Αναστάσεως, τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός στον ναό των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστατούντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου Γ’. Η τελετή είχε ιστορικό χαρακτήρα, καθώς παρόμοια δεν είχε πραγματοποιηθεί εδώ και 52 χρόνια.

Μετά τον Εσπερινό, αναγνώστηκε το πρακτικό της εκλογής του Αρχιμανδρίτη Συμεών ως Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ. Ακολούθησε η ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία ο εκλεγμένος αποδέχθηκε επισήμως την εκλογή του, υπογράφοντας τον Κώδικα Υπομνημάτων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Σε μια συγκινητική τελετή, υπό τις ψαλμωδίες της Πεντηκοστής, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Συμεών αποδέχθηκε την εκλογή του, επισφραγίζοντας μια ιστορική στιγμή για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Παρόντες ήταν μέλη της Αγιοταφικής και Σιναϊτικής Αδελφότητας καθώς και πλήθος προσκυνητών.

Οι πρώτες δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Συμεών

Μετά την τελετή, ο νέος Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την ελπίδα να ξεπεραστούν τα προβλήματα που ταλάνισαν τη Μονή τα προηγούμενα χρόνια. Κάλεσε νέους ανθρώπους να ενταχθούν στη Μονή, τονίζοντας ότι «το νέο αίμα είναι απαραίτητο» για τη συνέχιση της μοναστικής ζωής.

Αναφερόμενος στην ταραγμένη περίοδο που προηγήθηκε, σημείωσε ότι «οι κρίσεις, λίγο λίγο, λαμβάνουν τέλος και έρχεται μία νέα εποχή». Εξέφρασε την πίστη ότι «με τη δύναμη του Θεού και την πρεσβεία των Αγίων Σιναϊτών» τα προβλήματα θα ξεπεραστούν, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Μονής.

Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών υπογράμμισε ότι η πρώτη του προσδοκία είναι «να αποκατασταθεί η ενότητα των πατέρων» και να υπάρξει ανανέωση με την προσέλευση νέων μοναχών. Όπως είπε, «το τι πρέπει να γίνει είναι αυτό που η Εκκλησία μας ζητάει, δηλαδή εν υπομονή, εν προσευχή, εν ελπίδι να πράξει κανείς το καθήκον του».