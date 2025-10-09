Από το Ελσίνκι όπου βρίσκεται σήμερα για προγραμματισμένη διμερή συνάντηση με τη Φινλανδή ΥΠΕΞ Ελίνα Βάλτονεν, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με τον ρόλο του Τραμπ στην προώθηση του σχεδίου ειρήνευσης στη Γάζα καθώς και για το κατά πόσο οι εν λόγω εξελίξεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον αμερικανό πρόεδρο – κάτι που ο ίδιος ο Τραμπ επιθυμεί διακαώς.

Η συγκεκριμένη ερώτηση ετέθη στον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με το πέρας των δηλώσεων στις οποίες προέβησαν με τη Φινλανδή ΥΠΕΞ, αφού είχαν ολοκληρωθεί οι μεταξύ τους διαβουλεύσεις σε επίπεδο διμερές αλλά και σε επίπεδο διευρυμένων συνομιλιών των δύο αντιπροσωπειών στο φινλανδικό ΥΠΕΞ.

«Η αλήθεια είναι ότι η διαμεσολαβητική προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ οδήγησε σε ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα. Το σχέδιο που έχει καταρτιστεί αποδεικνύεται επιτυχές, τουλάχιστον ως προς την πρώτη του φάση και προσβλέπουμε στην υλοποίησή του. Το θεωρούμε ένα πρώτο βήμα προς την εκεχειρία και την πολυαναμενόμενη απελευθέρωση των ομήρων. Πρόκειται, πράγματι, για μείζονα επιτυχία, και οφείλουμε να επαινέσουμε τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Προέδρου Τραμπ», τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ελπίζουμε η διαμεσολάβησή του να αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική και στο ζήτημα της επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Θεωρούμε ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί άμεσα, και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο άμεσο μέλλον θα μπορέσουμε να καταγράψουμε θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά το Βραβείο Νόμπελ, ίσως θα ήταν προτιμότερο να θέσετε το ερώτημα στην Ελίνα, η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στην έδρα του Ινστιτούτου Νόμπελ».

Εμμέσως, ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τις δηλώσεις του από το Ελσίνκι πήρε και θέση υπερασπιζόμενος δημοσίως την Ελίνα Βαλτόνεν στον απόηχο της προσωπικής επίθεσης που υπέστη η ίδια λίγες ώρες πριν από τη Μαρία Ζαχάροβα. Στην οποία, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ανιστόρητων αναφορών της σε Ελλάδα (την οποία κατηγόρησε για Κύπρο και Β. Μακεδονία), είχε απαντήσει ήδη από χθες το ελληνικό ΥΠΕΞ μέσω διπλωματικών πηγών σε εξαιρετικά αυστηρό τόνο.

«Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα στο Ελσίνκι με την αξιότιμη ομόλογό μου, Elina Valtonen. Αγαπητή Elina, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τη θερμή φιλοξενία που δείξατε σε εμένα και την ελληνική αντιπροσωπεία. Η Elina είναι πάντα μια πολύτιμη συνάδελφος. Ο επαγγελματισμός σου, η δυναμική σου προσωπικότητα και ο δομημένος τρόπος σκέψης αποτελεί πηγή έμπνευσης για εμάς στα Συμβούλια Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ», σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνοντας πως το μομέντουμ της επίσκεψής του στη Φινλανδία είναι εν μέσω σημαντικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

«Με την ευκαιρία, θα ήθελα να επαινέσω τη Φινλανδική Προεδρία στον ΟΑΣΕ και τις προσπάθειες της Elina να διασφαλίσει ότι ο Οργανισμός παραμένει το βασικό forum για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και ζητημάτων ασφάλειας και ιδιαίτερα των υβριδικών απειλών στην περιοχή μας. Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, καταδικάσαμε σθεναρά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας και στηρίξαμε σταθερά την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας», ανέφερε ο Έλληνας ΥΠΕΞ απευθύνοντας κάλεσμα «σε άμεση και άνευ όρων εκεχειρία που θα διασφαλίζει με σαφήνεια την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Στην προσβλητική για τη Φινλανδή ΥΠΕΞ ανάρτηση, η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ είχε προχωρήσει σε προσωπική επίθεση εναντίον της.

«Η Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν: “Οι ενέργειες της Ρωσίας παραβιάζουν καθεμία από τις δέκα αρχές του Ελσίνκι. Τις ίδιες αρχές που βοήθησε να αναπτυχθούν πριν από πενήντα χρόνια”. Ένα απροκάλυπτο ψέμα, ένα ψέμα στο οποίο όλοι έχουν συνηθίσει. Ωστόσο, η Βάλτονεν έχει δίκιο: οι αρχές του Ελσίνκι πριν από μισό αιώνα πράγματι παραβιάζονται. Και παραβιάζονται από εκείνους που τις υπέγραψαν – τα κράτη μέλη του ΟΑΣΕ. Ακολουθούν μερικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα», είχε γράψει η Μαρία Ζαχάροβα.

Και αφού παρέθεσε τα «πολλά παραδείγματα», η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ έκλεισε την ανάρτησή της με ένα υστερόγραφο άκρως προσβλητικό για την Ελίνα Βάλτονεν: «Υ.Γ. “Όπως ίσως μαντεύετε, η Ελίνα δεν είναι, και δεν ήταν ποτέ, διπλωμάτης, ούτε από πτυχίο διπλωματίας ούτε από την εργασιακή της εμπειρία. Είναι τεχνολόγος, διευθύντρια εκδηλώσεων πόλης, χρηματοδότης – αλλά δεν είναι ειδικός διεθνών σχέσεων. Η Δυτική Ευρώπη δεν χρειάζεται επαγγελματίες σε ηγετικές θέσεις. Όλοι κατανοούν τη θέση της ΕΕ στο παγκόσμιο σύστημα, που ελέγχεται από τη γυναικολόγο Ούρσουλα”.».

«Τα εξωτερικά σύνορα μας ενώνουν»

Από τη Φινλανδία, επιπλέον, ο Γιώργος Γεραπετρίτης καταδίκασε, στο πλαίσιο της θαλάσσιας ασφάλειας, την ύπαρξη σκιώδους στόλου ενώ υπογράμμισε τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ελσίνκι και η Αθήνα όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα, «φωτογραφίζοντας» κατ’ ουσίαν Ρωσία και Τουρκία ως υπαίτιες των παραβιάσεων.

Όπως σημείωσε σχετικά ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας: «Η Ελλάδα, ως ναυτικό έθνος, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Καταδικάζουμε ευθέως την ύπαρξη σκιώδους στόλου που παραβιάζει φανερά το Διεθνές Δίκαιο. Και θα αναλάβουμε κάθε προσπάθεια για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Ως χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και Βορρά αντίστοιχα, η Ελλάδα και η Φινλανδία συναντώνται σήμερα με σκοπό την προώθηση της καλύτερης κατανόησης σχετικά με τις προκλήσεις ασφαλείας. Τα εξωτερικά σύνορα μας ενώνουν και νομίζω αυτό καθιστά αντιληπτές τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω, πρώτα απ’ όλα, ότι η προστασία των συνόρων είναι απολύτως ουσιαστική και σημαντική. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Τονίζουμε τη σημασία του δίκαιου επιμερισμού των βαρών, της αλληλεγγύης και της αποτροπής οποιουδήποτε φαινομένου εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Δεύτερον, ως εταίροι στην ΕΕ παραμένουμε ενωμένοι στην επιδίωξή μας για μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, γεγονός που συνεπάγεται ένα ισχυρό ευρωπαϊκό σύστημα άμυνας με αυξημένες δυνατότητες. Και εργαζόμαστε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του στο Ελσίνκι, ο Έλληνας ΥΠΕΞ έκανε λόγο για ανανέωση της αποφασιστικότητας της χώρας μας για «εμβάθυνση της συνεργασίας και του σεβασμού για τη Φινλανδία» και τη Φινλανδή ομόλογό του.