Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η σχετική ανάρτηση δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του πρωθυπουργικού γραφείου στο Χ με μια AI φωτογραφία στην οποία ο Νετανιάχου βραβεύει τον Τραμπ.

Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize – he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Πιο αναλυτικά

Η δήλωση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

