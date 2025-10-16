Για ψεύδη, ντροπιαστικές αναλήθειες και επίπεδο που δεν ανταποκρίνεται σε συζήτηση ωφέλιμη για τα εθνικά μας θέματα έκανε λόγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την τοποθέτησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, που είχε ως αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Έχοντας ακούσει έναν – έναν τους πολιτικούς αρχηγούς να τοποθετούνται από το πρωί, ο Έλληνας ΥΠΕΞ κατέρριψε λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης κάθε επιχείρημα που ακούστηκε εναντίον της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το οποίο ήταν αναληθές σε μια προσπάθεια, όπως είπε ο ίδιος, να τεθούν τα ζητήματα αυτά στην πραγματική τους διάσταση.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση των τοποθετήσεων του Δημήτρη Νατσιού, ο οποίος πέραν των θεμάτων που έθεσε για τα 6 ν.μ. – με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να του εξηγεί πως ο ίδιος δεν είπε ποτέ ότι η ελληνική υφαλοκρηπίδα περιορίζεται στα 6 ν.μ. χαρακτηρίζοντας τη διατύπωση αυτή «ντροπιαστική αναλήθεια» – επιπλέον ζήτησε ενημέρωση για το τι συζητήθηκε κατά την επίσκεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ στην Αθήνα με φόντο την Άγκυρα και την ευρωπαϊκή άμυνα, με τον Έλληνα ΥΠΕΞ να του επισημαίνει πως η συγκεκριμένη συνάντηση δεν συνέβη καν καθώς αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω Σαρμ Ελ Σέιχ.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, «εγώ είπα ότι η ελληνική υφαλοκρηπίδα περιορίζεται στα 6 ναυτικά μίλια. Πρόκειται περί ντροπιαστικής αναλήθειας. Εκείνο, το οποίο ανέφερα εγώ και το οποίο είναι απολύτως ακριβές – και πολλές φορές καλό είναι να μην μπλέκουμε τους ιδεασμούς μας με την πραγματικότητα – είναι, ότι σήμερα που μιλάμε, η ελληνική κυριαρχία, δηλαδή τα εθνικά χωρικά ύδατα, είναι στα 6 ναυτικά μίλια και η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια, όποτε το κρίνει. Αυτή ήταν λοιπόν η δήλωση. Όταν λοιπόν έρχεται αρχηγός πολιτικού κόμματος και αναφέρει ότι εγώ είπα ότι η κυριαρχία μας δεν θα επεκταθεί, και το είπε 3 φορές ότι περιοριστήκαμε από τα 12 ναυτικά μίλια, πρόκειται περί ψεύδους. Συνεχίζω λοιπόν. Μιλάω για τις αναλήθειες, οι οποίες διατυπώθηκαν. Ο κύριος Νατσιός συνέχισε: “Ήρθε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών για να σας πιέσει να βάλετε την Τουρκία στο SAFE. Θέλουμε να μας πείτε τι σας είπε”. Ναι, μόνο που ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δεν ήρθε ποτέ στην Αθήνα, διότι η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω της Διάσκεψης Ειρήνης του Sharm El-Sheikh».

Στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών στον απόηχο της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης περιέγραψε τη σημερινή σχέση των δύο χωρών με εκκίνηση από το σημείο της απόφασης έναρξης δομημένου διαλόγου Ελλάδας – Τουρκίας ενώ, παράλληλα, συνέκρινε τι συνέβαινε πριν «τα ήρεμα νερά» και ποια είναι η σημερινή εικόνα, ιδίως στο πεδίο των εναέριων παραβιάσεων, των μεταναστευτικών ροών και της ταυτόχρονης άσκησης ενεργούς εξωτερικής πολιτικής στο πεδίο, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Θαλάσσια Πάρκα και την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης για τα οποία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης ο αμερικανικός κολοσσός της Chevron.

«Και την ίδια στιγμή, ενόσω έχουμε διατηρήσει αυτήν την ηρεμία, προλαμβάνουμε τις κρίσεις», ανέφερε ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογραμμίζοντας προς πάσα κατεύθυνση πως «η κρίση αυτήν την περίοδο μπορεί να είναι καταστροφή».

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ομιλία του ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή με θέμα την εξωτερική πολιτική

«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα κληθήκαμε να κάνουμε μια συζήτηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τα θέματα αυτά έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι θέματα, τα οποία αφορούν τις εθνικές μας θέσεις, αφορούν το σήμερα και το αύριο του τόπου. Και είναι μια συζήτηση, η οποία έρχεται στη δυσκολότερη στιγμή του μεταπολεμικού κόσμου, σε μια στιγμή που υποχωρεί η διεθνής πολυμέρεια, που η ισχύς φαίνεται να προβάλλεται περισσότερο από ποτέ. Μία στιγμή, κατά την οποία όλοι μας οφείλουμε να τεθούμε ενώπιον των ευθυνών μας. Και γι’ αυτό το λόγο υποδέχτηκα και εγώ την συζήτηση αυτή με πολύ μεγάλη προσδοκία, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει μία συζήτηση, η οποία να είναι στη βάση επιχειρημάτων. Και κυρίως να είναι μία συζήτηση, από την οποία θα μπορεί να εξαχθεί ένα ωφέλιμο για την χώρα αποτέλεσμα.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν πρόκειται για μία στημένη συζήτηση στα μέτρα του Πρωθυπουργού. Δεν νοείται στημένη συζήτηση, όταν είναι ένας εναντίον επτά, κυρία Πρόεδρε. Και για αυτό το λόγο τουλάχιστον να πιστωθεί το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη συμπληρωμένες εννέα ώρες, συζητώντας. Βεβαίως, για να πούμε και αυτό, από τις εννέα ώρες, πολλές ώρες αναλώθηκαν σε ζητήματα μη συναφή προς την εθνική εξωτερική πολιτική, γεγονός που απομειώνει και τη συζήτηση και το βάρος που δίνουμε στην εξωτερική πολιτική.

Και επίσης, ήταν προφανές ότι δεν υπήρχε πρόθεση διαβουλευτικότητας, με κάθε σεβασμό προς το Σώμα και στους πολιτικούς αρχηγούς. Όταν έχουμε εκφράσεις: «Να χτυπηθεί αλύπητα ο Πρωθυπουργός» ή «Ο χρήσιμος ηλίθιος, ο Πρωθυπουργός», με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι επίπεδο αυτό. Και όταν ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο ότι η συζήτηση, η οποία μπορεί να γίνει στο πλαίσιο κλειστών θυρών, είναι διαφορετικού επιπέδου, είναι αληθές δυστυχώς. Το σημερινό επίπεδο δεν ανταποκρίνεται σε μία πραγματική συζήτηση ωφέλιμη για τα εθνικά μας θέματα.

Εγώ, όπως γνωρίζετε, είμαι από εκείνους τους Υπουργούς Εξωτερικών που ενημερώνουν το Σώμα σε κάθε περίσταση. Έχω φροντίσει, έτσι ώστε να εμφανίζομαι τακτικά στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών, να εμφανίζομαι όσο μπορώ, όσο το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου στο εξωτερικό, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, να συγκαλώ το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και να ενημερώνω τους πολιτικούς αρχηγούς. Και πράγματι, οι συζητήσεις αυτές είναι εξαιρετικά ωφέλιμες.

Σήμερα, δυστυχώς σε πολλά επίπεδα, η αίσθησή μου είναι ότι χάθηκε η ποιότητα αυτής της συζήτησης. Και το λέω με πόνο. Επειδή η εξωτερική πολιτική δεν είναι ούτε ευσεβείς πόθοι, ούτε ιδεολογήματα. Υπάρχουν πραγματικά θέματα, τα οποία τους δώσαμε τελείως διαφορετική διάσταση. Και δυστυχώς, από όλους τους ομιλητές. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Μα εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα για το SAFE, ο Δένδιας το είπε.» Ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει επανειλημμένως: «Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείτε να εμφανίσετε ως εθνική επιτυχία της συμμετοχής μιας χώρας, της Τουρκίας, στο SAFE.» Εμφανίζουν ως δεδομένο ότι έχει μπει στο SAFE η Τουρκία. Θα πούμε μια κουβέντα για το SAFE.

O κ. Φάμελλος είπε ότι η Ελλάδα με τις πολλαπλές ήττες ήταν απούσα από όλες τις διασκέψεις. Είναι προφανές ότι ο κ. Φάμελλος δεν παρακολουθεί τη δραστηριότητα, η οποία συντελείται στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής. Συμμετέχουμε ανελλιπώς σε όλες τις διασκέψεις των φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, ανελλιπώς σε όλες τις διασκέψεις για τα δύο κράτη στη Μέση Ανατολή. Εμείς ήμασταν εκείνοι, οι οποίοι συμμετείχαμε μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 11 Αυγούστου του 2025 και καταδικάσαμε την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Στις 22 Αυγούστου, κοινή δήλωση με 24 κράτη και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταδικάσουμε τα γεγονότα στη Δυτική Όχθη. Τα λέω όλα αυτά, διότι φαίνεται ότι ξεχνάμε ποια είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Και σήμερα άκουσα ότι είναι εξαιρετικά μονομερής, το οποίο είναι απλά αναληθές. Για την επίσκεψη της Παλαιστίνιας Υπουργού Εξωτερικών θα μιλήσω στη συνέχεια.

Στις 10 Μαΐου του 2024, η Ελλάδα στη Γενική Συνέλευση ψήφισε για τα δικαιώματα της Παλαιστινιακής Αρχής μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κοινή δήλωση για το Παλαιστινιακό, για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. 12 Ιουνίου, στη Γενική Συνέλευση ταχθήκαμε υπέρ της εκεχειρίας και της ανεμπόδιστης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας. 27 Αυγούστου, η Ελλάδα συνυπογράφει δήλωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το λιμό στη Γάζα, καλώντας το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς. 12 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα υπερψηφίζει το ψήφισμα για τη λύση των δύο κρατών στη Γενική Συνέλευση. Η Ελλάδα είναι παντού παρούσα.

Ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε ότι υπήρξε δική μου δήλωση ότι θα στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Διαβάζω τη δήλωση: «Δεν τίθεται ζήτημα τέτοιας στρατιωτικής συμμετοχής της Ελλάδας. Είναι εξαιρετικά πρώιμο». Αυτό εξελήφθη ότι θα στείλουμε στρατεύματα.

Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε: «Αποκλεισμός από τα F-35 της Τουρκίας δεν υπάρχει και η Ελλάδα καλωσορίζει την Τουρκία στο SAFE». Και τα δύο αναληθή, δεν έχει αρθεί κανένας απολύτως περιορισμός. Θυμίζω ότι για να υπάρξει πώληση των F-35 στην Τουρκία θα πρέπει να συναινέσει η Γερουσία, πράγμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά μακρινό. Για το SAFE, δε, το γνωρίζουμε όλοι και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τα λέω όλα γιατί είναι πραγματικά περιστατικά, δεν είναι αξιολογικές κρίσεις.

Ο κ. Βελόπουλος είπε ότι οι Τούρκοι τουρίστες που έρχονται δεν πληρώνουν για την είσοδο τους. Πληρώνουν 60 ευρώ, το οποίο προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Ανέφερε ο κ. Βελόπουλος και συντάχθηκε ο κ. Νατσιός ότι εγώ είπα ότι η ελληνική υφαλοκρηπίδα περιορίζεται στα 6 ναυτικά μίλια. Πρόκειται περί ντροπιαστικής αναλήθειας. Εκείνο, το οποίο ανέφερα εγώ και το οποίο είναι απολύτως ακριβές – και πολλές φορές καλό είναι να μην μπλέκουμε τους ιδεασμούς μας με την πραγματικότητα – είναι, ότι σήμερα που μιλάμε, η ελληνική κυριαρχία, δηλαδή τα εθνικά χωρικά ύδατα, είναι στα 6 ναυτικά μίλια και η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια, όποτε το κρίνει. Αυτή ήταν λοιπόν η δήλωση.

Όταν λοιπόν έρχεται αρχηγός πολιτικού κόμματος και αναφέρει ότι εγώ είπα ότι η κυριαρχία μας δεν θα επεκταθεί, και το είπε 3 φορές ότι περιοριστήκαμε από τα 12 ναυτικά μίλια, πρόκειται περί ψεύδους. Συνεχίζω λοιπόν. Μιλάω για τις αναλήθειες, οι οποίες διατυπώθηκαν. Ο κύριος Νατσιός συνέχισε: «Ήρθε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών για να σας πιέσει να βάλετε την Τουρκία στο SAFE. Θέλουμε να μας πείτε τι σας είπε». Ναι, μόνο που ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δεν ήρθε ποτέ στην Αθήνα, διότι η επίσκεψη αναβλήθηκε λόγω της Διάσκεψης Ειρήνης του Sharm El-Sheikh.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Πρόεδρος, αναφέρθηκε ότι δεν έχουμε πάρει πρωτοβουλίες για τη Γάζα στην Προεδρία μας. Σωστά; Μόνο που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας έγιναν δύο ειδικές συνεδριάσεις με πρωτοβουλία της Ελλάδας. Στη μία προήδρευσα εγώ, κυρία Πρόεδρε, και για πρώτη φορά είχαμε με τόσο μεγάλη συμμετοχή κοινή δήλωση 80 κρατών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των αμάχων στη Γάζα και παντού των ευάλωτων ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται σε εμπόλεμες συρράξεις. Εγώ ο ίδιος ανέγνωσα την κοινή δήλωση, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να θέτουμε τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην πραγματική τους διάσταση.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η οποία ακούστηκε πολλαπλώς, τα πράγματα είναι εξαιρετικά σαφή. Με την Τουρκία μας χωρίζουν σημαντικά, κεφαλαιώδη θέματα. Από την άλλη πλευρά, η γεωγραφία είναι εκείνη, η οποία οφείλει να προσδιορίζει και τις σχέσεις. Είναι κάτι, το οποίο παραμένει αναλλοίωτο χαρακτηριστικό μιας διμερούς σχέσης. Η απόφαση, την οποία λάβαμε, ήταν να έχουμε έναν δομημένο διάλογο, ο οποίος θα διατηρεί την ηρεμία στην περιοχή μας, την ειρήνη στην περιοχή μας, να αποφύγουμε τις εντάσεις και τις κρίσεις, ενόσω την ίδια στιγμή θα μπορούμε να αυξάνουμε τις δικές μας διαπραγματευτικές δυνατότητες στο πεδίο. Τι συνέβη λοιπόν; Για να μην ξεχνάμε την πραγματικότητα. Το 2022 είχαμε 11,5 χιλιάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, οι οποίες έφτασαν στο μηδέν το 2024. Υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με αυτό; Αντί για τα μεταναστευτικά ρεύματα που δεχόμασταν με πολύ μεγάλη βία μέχρι το 2020. Προφανώς πολύ περισσότερο το 2015-16. Αντ’ αυτού λοιπόν, σήμερα έχουμε την δυνατότητα να υποδεχόμαστε Τούρκους τουρίστες και τις οικογένειές τους καθ’ όλο τον χρόνο σε 12 νησιά, δίνοντας ανάσα στις τοπικές οικονομίες. Διαφωνούμε σε αυτό; Και την ίδια στιγμή, ενόσω έχουμε διατηρήσει αυτή την ηρεμία, προλαμβάνουμε τις κρίσεις, γιατί η κρίση αυτή την περίοδο μπορεί να είναι καταστροφή.

Την ίδια στιγμή, φροντίζουμε η Ελλάδα να αποκτά πρόσθετα διαπραγματευτικά χαρτιά στη συζήτηση που έχουμε. Και με τον τρόπο αυτό αναπτύξαμε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος για πρώτη φορά καταγράφει σε ένα ενιαίο κείμενο με ευρωπαϊκή ισχύ τα απώτατα όρια της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα ποτέ δεν είχε καταγεγραμμένο ένα τέτοιο κείμενο, έτσι ώστε οι αξιώσεις μας πλέον να προβάλλονται με τον τρόπο αυτό. Έγινε αναφορά στα θαλάσσια πάρκα. Τα θαλάσσια πάρκα και του Ιονίου και του Αιγαίου είναι έκφραση κυριαρχίας, είναι εντός χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα όμως την άσκησε την αρμοδιότητα της δικαιοδοσίας. Γιατί την άσκησε; Διότι για εμάς το πιο σημαντικό είναι να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν είμαστε αιθεροβάμονες. Δεν πιστεύουμε ότι θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πεδίο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και δεν θα υπάρχει αντίδραση. Η δράση φέρνει πάντοτε αντίδραση, το γνωρίζουμε. Αλλά καμία αντίδραση δεν θα μας αποτρέψει από το να κάνουμε εκείνο, το οποίο είναι εθνικό συμφέρον. Και ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και τα θαλάσσια πάρκα είναι τεράστιας, κεφαλαιώδους σημασίας για την ελληνική εθνική εξωτερική πολιτική.

Όπως είναι τεράστιας σημασίας και η προκήρυξη των οικοπέδων νοτίως της Κρήτης. Γιατί; Διότι στην πραγματικότητα είναι η ίδια η αγορά, η οποία έρχεται και δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην άσκηση από την Ελλάδα των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό για τη Λιβύη. Άκουσα προηγουμένως «μα πώς τα έχουμε κάνει έτσι με τη Λιβύη;» Ποια είναι η πραγματικότητα; Η πραγματικότητα είναι η ακόλουθη. Η Λιβύη είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο κράτος με εξωτερικές επιρροές. Στην πραγματικότητα είναι ένα διχασμένο κράτος, όπου υπάρχουν δύο διοικήσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η προσέγγιση. Καμία χώρα δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, ευρωπαϊκή τουλάχιστον, η οποία αυτή τη στιγμή έχει επαφή με τις δύο πλευρές της Λιβύης στο ανώτατο επίπεδο. Και εγώ ο ίδιος επισκέφθηκα τη Λιβύη – και τη Βεγγάζη και την Τρίπολη – και έγινα δεκτός στο ανώτατο επίπεδο, ακριβώς απόδειξη του γεγονότος ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργητική πολιτική και με τη Λιβύη. Ειπώθηκε το ότι απέστειλε η Λιβύη απώτατα όρια για υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Στο πεδίο η μέση γραμμή της Λιβύης συμφωνεί με τη μέση γραμμή την ελληνική, σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή. Και μέχρι σήμερα ούτε κυρώση τουρκολιβυκού μνημονίου έχουμε και έχουν σχεδόν μηδενιστεί και οι παράτυπες ροές μεταναστών. Άρα για ποια ολιγωρία μιλάμε στην πραγματικότητα;

Έγινε αναφορά στο θέμα της Αιγύπτου και του Σινά. Με την Αίγυπτο διατηρούμε μία στρατηγική σχέση πολύ μεγάλης σημασίας και θα συνεχίσουμε να τη διατηρούμε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη χώρα. Είναι χώρα, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί έναν από τους λίγους πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και για εμάς είναι γεωπολιτικής αξίας πολύ μεγάλης. Το ζήτημα της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά ανέκυψε σήμερα, αλλά βεβαίως ανατρέχει δεκαετίες και αιώνες. Και επειδή άκουσα ότι τώρα υπήρξε η έκδοση απόφασης, η πρωτόδικη απόφαση που αφορά το όρος Σινά ανατρέχει πολλά χρόνια. Δεν είναι τωρινό ζήτημα. Τώρα ήταν η εφετειακή απόφαση. Και ούτε υπήρχε καμία συμφωνία, η οποία θα έλυνε τα θέματα των δικαιωμάτων της Μονής. Εκείνο, το οποίο υπήρχε – και καλό είναι να μην μπερδεύουμε τα πράγματα αυτά – ήταν μία εξωδικαστική επίλυση, παραίτηση δηλαδή από την υφιστάμενη δίκη. Την επόμενη της παραίτησης θα μπορούσε προφανώς να εκκινήσει μία νέα δίκη. Εκείνο που τώρα φροντίζουμε με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αγαστής μας συνεργασίας, είναι ακριβώς να υπάρχει μία συμφωνία, η οποία βεβαίως θα τεθεί υπόψιν της πιο αρμόδιας Ιεράς Σιναϊτικής Κοινότητας στην Αγία Αικατερίνη – η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο – η οποία θα διασφαλίζει τη συνέχεια, τη βιωσιμότητα και κυρίως τον αναλλοίωτο χαρακτήρα ανά τους αιώνες της Μονής. Άρα, στην πραγματικότητα είναι ένα ζήτημα, το οποίο παρέμενε επί αιώνες άλυτο και αναλάβαμε, όπως και πολλά άλλα, να το λύσουμε.

Και πάω στο θέμα της Γάζας και της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα στο θέμα της Μέσης Ανατολής ήταν διαρκώς παρούσα. Δεν λείψαμε ποτέ από καμιά θέση. Υποστηρίξαμε πάντοτε εκείνο, το οποίο θεωρούσαμε ορθό. Και το ορθό ήταν να καταδικάσουμε προφανώς την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, αλλά από την άλλη πλευρά να έρθουμε και να πούμε ποια είναι τα όρια που μπορούν να ασκηθούν και τα οποία ενίοτε μπορεί να έχουν ήδη υπερβληθεί. Από την άλλη πλευρά, ήμασταν πρωτοπόροι σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ελλάδα ανέλαβε πολλαπλές πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν είναι του δικού μου ύφους να διαφημίζουμε τις ανθρωπιστικές μας δράσεις. Δεν το κάνουμε για λόγους επικοινωνιακούς. Εκείνοι όμως, οι οποίοι έχουν γνώση αντιλαμβάνονται ποια ήταν η σημασία της ανθρωπιστικής βοήθειας που προσέφερε η Ελλάδα υποδεχόμενη και παιδιά, τα οποία ήταν τραυματισμένα ή νοσούντα. Και μακριά από τις κάμερες ο καθένας μπορεί να δει τη σημασία που έχει για τα παιδιά αυτά, τα οποία υποφέρουν στην πατρίδα τους και υποφέρουν από τραυματισμό ή από νόσο, να μπορούν να βρεθούν σε ένα περιβάλλον θαλπωρής. Είχα την ευκαιρία να τα συναντήσω με την Παλαιστίνια Υπουργό Εξωτερικών.

Εμείς ήμασταν εκείνοι, οι οποίοι ενισχύσαμε την UNRWA και την Παλαιστινιακή Αρχή, έτσι ώστε να υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση. Και ναι, βεβαίως η Παλαιστίνια Yπουργός Εξωτερικών ήρθε μόλις 24 ώρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σημασία που έχει να έρχεται μόνον λίγες ώρες μετά την υπογραφή αυτή. Γιατί; Διότι η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική της, την εξωτερική της πολιτική, είναι εκείνη, η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να συνομιλεί τόσο με το Ισραήλ, αλλά και με όλον τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστινιακή Αρχή με όρους εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Γιατί η Ελλάδα έχει αναπτύξει αυτή την πολυμερή εξωτερική πολιτική, για την οποία σήμερα άκουσα πολλαπλές κατηγορίες.

Η Ελλάδα βρίσκεται παντού διπλωματικά. Η Ελλάδα έχει καταφέρει την τελευταία διετία να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, σχεδόν ομόφωνα, να έχει αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες από οποιοδήποτε άλλο κράτος, να έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες με την Αίγυπτο και την Ινδία να βρίσκεται σε άριστη σχέση με τις χώρες του Κόλπου, της Μέσης Ανατολής, να έχουμε άριστη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη νέα αμερικανική Διοίκηση, να έχουμε αυτή την πολυμέρεια ενόσω βρισκόμαστε στην καρδιά της λήψης αποφάσεων.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και θέλω να το τονίσω. Για εμάς, η λύση της αδράνειας δεν υπάρχει. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να αναλάβουμε ενίοτε ακόμα και το πολιτικό τίμημα να επιλύουμε θέματα. Και στο πλαίσιο αυτό ήταν και η δήλωση του Πρωθυπουργού για την πρόσκληση σε παράκτια κράτη της περιοχής, αυτονοήτως και την Κύπρο, για τα θέματα που υφίστανται στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι και στο επίπεδο αυτό η επισπεύδουσα δύναμη. Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό διεθνές αποτύπωμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δυστυχώς η εικόνα που παρουσιάστηκε σήμερα είναι απολύτως αναντίστοιχη με την πραγματικότητα.

Στηρίζεται η Ελλάδα σε ένα τρίπτυχο που είναι ισχυρή, ανθεκτική οικονομία, ενεργή άμυνα και εξωστρεφής και σοβαρή εξωτερική πολιτική. Σε αυτή την περίοδο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση παγκοσμίως, που ανατρέπονται τεκτονικά οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας του κόσμου, που η ισχύς επιβάλλεται πολλές φορές του δικαίου, εκείνο, το οποίο απαιτείται, είναι μια σοβαρή και στιβαρή εξωτερική πολιτική. Μια πολιτική, η οποία θα στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, θα έχει γνώση του Διεθνούς Δικαίου – διότι πολλά από αυτά, τα οποία άκουσα σήμερα δεν ανταποκρίνονται στο Διεθνές Δίκαιο -, θα υπηρετεί αρχές, θα χτίζει συμμαχίες, θα ενώνει τον Βορρά με τον Νότο, την Ανατολή με τη Δύση.

Ο πολιτικός μηδενισμός, ο οποίος ακούστηκε σήμερα, με κάθε σεβασμό, βλάπτει τη χώρα, την μικραίνει. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα από την αντιπολίτευση. Η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά το αποτύπωμά της. Επανεκκίνησαν οι άτυπες συζητήσεις για το Κυπριακό, το οποίο ήταν μια μεγάλη συμβολή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και βλέπουμε το μέλλον πλέον από θέση πραγματικής ισχύος. Την ισχύ αυτή εμείς θα φροντίσουμε να την ενισχύσουμε, έτσι ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση πρωτοβουλίας και όχι αντίδρασης.

Σας ευχαριστώ».