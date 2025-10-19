Απάντηση στην ρητορική του Χακάν Φιντάν δίνει η Αθήνα, δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν.

«Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως «η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εντούτοις, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».

Σημειώνεται πως ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε πρώτη φορά ανοικτά σε αυτό το θέμα λέγοντας πως «οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μιας χώρας, αλλά να προάγουν τη συνολική ασφάλεια», ενώ έκανε και μια αναφορά έτσι στην «επανεισδοχή» της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ – το 1980 είχε αποχωρήσει τότε με την τουρκική εισβολή – και είπε ότι τότε η Τουρκία θα μπορούσε να είχε φέρει αντιρρήσεις, αλλά δεν το έκανε κοιτώντας το συνολικό, καλό της συμμαχίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πολλοστή φορά που ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον εξωτερική πολιτική στη Βουλή, επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα, αν, εάν δεν αρθεί το casus belli.