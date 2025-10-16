Κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για θέματα εξωτερικής πολιτικής, που συγκλήθηκε στη Βουλή έπειτα από αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επίτευξη προκαταρκτικής, κοινής κατανόησης σχετικά με την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Η συμφωνία διασφαλίζει τη διατήρηση του χαρακτήρα της Μονής, απαγορεύει οποιαδήποτε μετατροπή της και των υπόλοιπων λατρευτικών χώρων, ενώ εξασφαλίζει τη διαμονή των μοναχών.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το θέμα έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Το ζήτημα των δικαιωμάτων επί της Μονής δεν προέκυψε χθες. Σήμερα έχει υπάρξει προκαταρκτική, κοινή κατανόηση των δύο πλευρών για το θέμα.

Τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, που θα διασφαλίζει στο διηνεκές τον χαρακτήρα της Μονής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών. Αυτή η κυβέρνηση έχει και τη βούληση και το σθένος να επιλύει διαχρονικά προβλήματα».