Με τον νέο ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και τον συνεχάρη για την εκλογή του.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου.
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 14, 2025