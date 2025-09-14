Με τον νέο ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και τον συνεχάρη για την εκλογή του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου.