Ο π. Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος ηγούμενος της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, μετά από απόφαση της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας.

Η εκλογή του χαρακτηρίστηκε ομοφωνική, καθώς έλαβε 19 από τις 20 ψήφους, ενώ η δική του ψήφος ήταν λευκή, κατά το αρχαίο έθος.

Η επιλογή του θεωρείται θετική εξέλιξη, καθώς αναμένεται να συμβάλει στην επανένωση της κοινότητας και να διασφαλίσει τη συνεργασία με την Ελλάδα, ενώ αναλαμβάνει και την ευθύνη υπογραφής της συμφωνίας με το κράτος της Αιγύπτου για τα περιουσιακά της Μονής.

Με την εκλογή του νέου ηγουμένου μπήκε τέλος στην ταραχώδη διαδικασία διαδοχής του πρώην Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, ο οποίος παραιτήθηκε επίσημα ύστερα από 52 έτη επικεφαλής της Μονής.