Στις 7:15 το πρωί προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” η ειδική πτήση της Aegean, μεταφέροντας την ελληνική αποστολή που είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Sharm El Sheikh. Η αποστολή αυτή τελούσε υπό την ηγεσία της Υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργου Καλαντζή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως διευκρινίζεται, “η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με στόχο την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή”. Ανάμεσά τους ήταν και εννέα μοναχοί, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να επιστρέψουν στην Αθήνα.

Συνεχίζεται η λειτουργία της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης

Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών, “λειτουργεί κανονικά υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας και παραμένει επισκέψιμη”. Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δρομολογηθούν οι θεσμικές διαδικασίες που αφορούν τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα τόσο με τη δημόσια εκπεφρασμένη επιθυμία του ίδιου όσο και με τους θεμελιώδεις κανονισμούς της Ιεράς Μονής.