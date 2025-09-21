Τεράστιοι προβολείς «φωτίζουν» το catwalk με τα ρούχα των κορυφαίων αμερικανών σχεδιαστών. Μοντέλα της νεότερης γενιάς αλλά και οι μεγαλύτερες κυρίες και δεσποινίδες της πασαρέλας, όπως η πάντα ωραία και πάμπλουτη (λόγω του μεγαλοεπιχειρηματία συζύγου) Κάρλι Κλος που «είδε» τη Βιτόρια Σερέτι (η εκθαμβωτική ιταλίδα σύντροφος του Λεονάρντο ντι Κάπριο) να την «αντικαθιστά» στη διαφήμιση εμβληματικού αρώματος της Carolina Herrera. To New York Fashion Week, που τελείωσε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, έστρεψε τους φακούς της δημοσιότητας για μία ακόμα φορά στην πόλη που «δεν κοιμάται ποτέ!».

Οι πασαρέλες είχαν στηθεί στο Historic West Edge και απλώνονταν σε έναν χώρο περισσότερο από 36.000 μέτρα. Μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους που βρέθηκαν εκεί. Ralph Lauren με καταπληκτικά λευκά μαντό, ριγέ σύνολα και μεγάλους κόκκινους φιόγκους να κλέβει τα φλας. Calvin Klein, Michael Kors στα καλύτερά τους – η μόδα για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026 είναι πραγματικά υπέροχη. Μετά το τέλος των fashion shows ακολούθησαν ιδιωτικά δείπνα σε πανάκριβα, trendy εστιατόρια όπως και εντυπωσιακά πάρτι. Στη Νέα Υόρκη γίνονται πάντα τα καλύτερα…