Μπορεί η άνοδος των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ να μην ήταν αυτή που ενδεχομένως περίμεναν στη Χαριλάου Τρικούπη για το κλείσιμο της πολιτικής σεζόν, όμως η προοπτική με την οποία η ηγεσία του κόμματος ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης είναι, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, η πρώτη πραγματική, μεγάλη ευκαιρία να αποδείξει πως το κόμμα του έχει το πρόγραμμα, το προσωπικό και το σχέδιο για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας – η πρώτη που έχει ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια, καθώς ο πρόεδρός του ανεβαίνει στο Βελλίδειο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτή την ευκαιρία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει, κλείνοντας και τις όποιες συζητήσεις περί διπόλου που δεν τον περιλαμβάνει, μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, λόγω της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist.

Εμφαση στη διαφάνεια

Το προηγούμενο διάστημα, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος με επιστολή του προς τους γραμματείς των τομέων του κόμματος, αλλά και στους γραμματείς των νομαρχιακών επιτροπών, ζητούσε την καταγραφή των βασικών ζητημάτων που αγνοεί ή δεν αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, αλλά και αυτά που κρύβει κάτω από το χαλί. Στη λογική μιας «Μαύρης Βίβλου» για τα πεπραγμένα της εξαετίας της ΝΔ, που λειτούργησε ως μπούσουλας για την κατάρτιση τόσο των βασικών σημείων κριτικής απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και αυτών που θα αποτελέσουν την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση του κόμματος που θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το πλαίσιο, τα «ευρήματα» έδειξαν ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια, καθώς επίσης στεγαστική και δημογραφική κρίση. Από την πλευρά της, η Χαριλάου Τρικούπη θα δώσει έμφαση στη διαφάνεια που αφορά τη ροή του χρήματος και από την ΕΕ, την ψηφιακή πολιτική και την εργασία: «Στη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό, ψηφιακά ώριμο, κοινωνικά δίκαιο πρόγραμμα. Οσον αφορά τον κοινοβουλευτικό τομέα της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης θα καταθέσουμε τη λευκή βίβλο των θέσεών μας για ασφαλή εργασία και αξιοπρεπή σύνταξη», ανέφερε γι’ αυτό ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Παύλος Χρηστίδης. Σε αυτό το σχέδιο φαίνεται πως ενσωματώνεται και η «ολιστική πρόταση» του Σταύρου Μπένου για το κράτος, σε συνεννόηση τόσο με τον Ανδρουλάκη όσο και με την επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού, Αννα Διαμαντοπούλου. Μένει να φανεί αν αυτό το σχέδιο θα παρουσιαστεί στη λογική των «πρώτων 100 ημερών» μιας επόμενης κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, που θα αρχίσει να δίνει πολιτικό αφήγημα πίσω από τον «πράσινο» στόχο το κόμμα να κερδίσει την πρώτη θέση στην κάλπη.

Στη σκιά του Τσίπρα

Από την άλλη πλευρά, και για τον Σωκράτη Φάμελλο αυτή η ΔΕΘ έχει ειδική αξία: είναι η πρώτη στην οποία ανεβαίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κουβαλώντας τη σκιά της φημολογίας της πολιτικής επιστροφής του Τσίπρα. Στην τελευταία σύσκεψη που έγινε πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα, συμμετείχαν στελέχη του κόμματος, καθώς και οι υπεύθυνοι παραγωγικών και οικονομικών τομέων της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εκεί επιβεβαιώθηκε η διεκδίκηση, εκ μέρους της Κουμουνδούρου, θέσεων που έχει ήδη αναδείξει ως προτάσεις νόμου στη Βουλή: η αντιμετώπιση της ακρίβειας με βασικό μέτρο τη μείωση – και σε κάποια αγαθά ακόμα και μηδενισμό – του ΦΠΑ, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προσωπικής διαφοράς για όλους τους συνταξιούχους. Σε επίπεδο πολιτικό, ο Φάμελλος θα κληθεί να απαντήσει τόσο για τον Τσίπρα όσο και για την πιθανότητα περαιτέρω συγκλίσεων με τη Νέα Αριστερά – που σύμφωνα με μια ερμηνεία δημιουργεί δίχτυ προστασίας για εκείνους που δεν έχουν θέση σε έναν ενδεχόμενο νέο φορέα με έδρα την Αμαλίας.