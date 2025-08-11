Στη ΔΕΘ δεν θα πάει, όμως στη Θεσσαλονίκη θα εμφανιστεί τον Σεπτέμβριο ο Αλέξης Τσίπρας. Η παρουσία του στο διήμερο συνέδριο του Economist και του Powergame δεν πέρασε απαρατήρητη – ούτε από τα κεντροαριστερά στρατηγεία – κυρίως για δύο λόγους: πρώτον, για τη χρονική στιγμή και, δεύτερον, για το περιεχόμενο της παρέμβασής του. Ο Τσίπρας, επί της ουσίας, δημιουργεί συμβολικά εκ νέου ένα δίπολο βγαλμένο από τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023, επιτρέποντας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη να του απαντήσει.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει μια μέρα πριν από τον Μητσοτάκη – εκείνος κλείνει το συνέδριο την Παρασκευή στις 5 Σεπτεμβρίου, σχεδόν 24 ώρες πριν ο Πρωθυπουργός, από το βήμα του Βελλιδείου, ανακοινώσει το παχυλό πακέτο οικονομικών παροχών για το 2026, με το οποίο επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει τη μεσαία τάξη και τους ψηφοφόρους εκείνους που είναι απαραίτητοι, ώστε ο στόχος της αυτοδυναμίας να είναι εφικτός για τη ΝΔ. Και 48 ώρες προτού ο Μητσοτάκης σταθεί μπροστά στους δημοσιογράφους, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, για να απαντήσει και σε πολιτικές ερωτήσεις –που ενδεχομένως μπορεί και να τον αφορούν.

Ομολογία προθέσεων

Στη δική του ομιλία, ο Τσίπρας θα απαντήσει βασικά στο ερώτημα αν η Ελλάδα «έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος» και αν το πολιτικό σύστημα είναι ικανό «να υποστηρίξει μια οικονομία που διαμορφώθηκε από την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση». Θεωρείται δεδομένο πως το ύφος του απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο ήπιο δεν θα είναι. Παρότι στο περιβάλλον του διατείνονται πως με το μόνο πράγμα που ασχολείται αυτές τις μέρες ο πρώην πρωθυπουργός είναι με τη συγγραφή του βιβλίου για τα χρόνια της διακυβέρνησής του, εξωτερικοί παρατηρητές βλέπουν στις κινήσεις Τσίπρα μια ομολογία προθέσεων – καθώς ο ίδιος ξέρει να παίζει πολύ καλά το παιχνίδι των συμβολισμών. Και αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του τη γνωρίζουν τόσο στη Χαριλάου Τρικούπη όσο και στην Κουμουνδούρου.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Γι’ αυτό, η κάθε πλευρά με τον τρόπο της, δεν θέλει να αφήσει χώρο: ο Νίκος Ανδρουλάκης περιμένει τις προτάσεις των αρμόδιων τομεαρχών ώστε να μπορέσει να περιγράψει στη ΔΕΘ ένα σχέδιο που θα λειτουργήσει ως περιγραφή της κυβερνητικής εναλλακτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλει, δηλαδή, να επιτρέψει στον Τσίπρα να προσεγγίσει ένα ακροατήριο που αναζητά κυβερνητική προοδευτική λύση, στην περίπτωση που κινηθεί για την επόμενη πολιτική του κίνηση μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Για την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι και μια μάχη απέναντι στον χρόνο, γιατί σ’ αυτή τη φάση η πλευρά Τσίπρα μόνο έτοιμη δεν μοιάζει να είναι.

Γραμμή άμυνας

Στην Κουμουνδούρου, από την άλλη, προσπαθούν να φτιάξουν μια γραμμή άμυνας ως λειτουργικό κόμμα και όχι ως ένας μηχανισμός εν αναμονή – κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν ισχύει, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πως πολλά από τα στελέχη της πρώτης γραμμής του κόμματος ο Τσίπρας δεν θα ήθελε να τους ενσωματώσει σε έναν νέο φορέα, τραβώντας και μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην επιστροφή του και τον υφιστάμενο ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό προφανώς δεν ισχύει για όλους, ισχύει όμως για μερικές από τις βασικές τάσεις εντός του κόμματος και για πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν το προηγούμενο διάστημα, όπως τουλάχιστον δύο εκ των υποψήφιων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και το 2024. Για τη δική του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, ο Φάμελλος αναμένεται να επιμείνει στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο καθώς και η επαναφορά της 13ης σύνταξης, θέσεις για τις οποίες ο Σωκράτης Φάμελλος ήδη έχει έρθει σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς το προηγούμενο διάστημα.