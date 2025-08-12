Αυτή η ΔΕΘ θα είναι η κρισιμότερη της πρωθυπουργικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εκτίμηση δεν επικρατεί μόνο στους αντιπολιτευτικούς κύκλους. Ως τέτοια την αντιμετωπίζει και το κυβερνητικό επιτελείο. Στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής του τα δύσκολα μέτωπα είναι πια περισσότερα από τα εύκολα. Για το Μέγαρο Μαξίμου η φετινή παρουσία του επικεφαλής της κυβέρνησης στο βήμα του Βελλιδείου θα είναι η ευκαιρία που ψάχνουν για να αντιστρέψουν το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Γι’ αυτό, εκτός από το πακέτο το οποίο θα προκύψει από τον κλειδωμένο χώρο του 1,5 δισ. ευρώ, αναζητούνται και οι εκπλήξεις οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το τέλος των αυγουστιάτικών διακοπών των κυβερνώντων – οι οποίοι επιστρέφουν στις 18 του μήνα – μέχρι και την άνοδο του Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα αναμένεται να οριστικοποιηθούν τόσο οι παρεμβάσεις με στόχο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης όσο κι εκείνες για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων αλλά και για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Πρόκειται για βασικά μέτρα οικονομικής πολιτικής τα οποία θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2026 (το προσχέδιο του οποίου θα κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου) καθώς και στο νέο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029, το οποίο θα υποβάλει η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες.

Από το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν κουράζονται να επαναλαμβάνουν ότι ηισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων που μπαίνουν στα δημόσια ταμεία λόγω των πολιτικών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες έχουν εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος θα καλύψει ό,τι θα περιλαμβάνει το «καλάθι» της ΔΕΘ.

Παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις

Παράλληλα, βέβαια, αναγνωρίζουν ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας – με σημαντικότερο την ακρίβεια – συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης. Οσα ζητήματα δεν έχουν λυθεί, όπως κι εκείνα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς, τοποθετούνται στη λίστα των υπουργικών προτεραιοτήτων με την επισήμανση πως πρέπει να παραχθούν άμεσα «μετρήσιμα αποτελέσματα» προκειμένου να τονωθούν τα γαλάζια νούμερα στα πρώτα γκάλοπ που θα διεξαχθούν μετά τη ΔΕΘ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξάλλου δηλώνει σε κάθε ευκαιρία πως «όσο νοικοκυρεύονται τα δημόσια οικονομικά και η μάχη με τη φοροδιαφυγή αποδίδει τόσο περισσότερο θα μπορούμε να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας». Στο κυβερνών κόμμα κανένας δεν αμφιβάλλει ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για αναποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε θέματος απασχολεί τους πολίτες. Στο τραπέζι, εκτός από τις φοροελαφρύνσεις, βρίσκονται και στοχευμένες παρεμβάσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.

Το μείγμα των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη θα αποφασιστεί ύστερα από μια σειρά συσκέψεων, οι οποίες θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα. Οπως κάθε χρονιά, πάντως, κυβερνητικές πηγές σπεύδουν on και off the record να επισημάνουν ότι οι τελικές επιλογές θα γίνουν και με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια για να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Eνα σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι να υιοθετήσει η κυβέρνηση μια στρατηγική παροχών σε δύο φάσεις. Εκτός, δηλαδή, από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, να σχεδιάσει και μέτρα τα οποία θα παρουσιαστούν μετά τον Απρίλιο του 2026, όταν θα έχει τα δεδομένα για να κρίνει κατά πόσο ο ετήσιος απολογισμός του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου μπορεί να διευρύνει τον δημοσιονομικό χώρο.

Οι συνθήκες, πάντως, δεν φαίνονται ευνοϊκές. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση. Μέχρι και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο, τα νεοδημοκρατικά νούμερα παρέμεναν στα επίπεδα των ευρωεκλογών στην πρόθεση ψήφου, ενώ η αποσυσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος είναι σημαντική. Μια διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα των ψηφοφόρων που το στήριξαν στις εθνικές κάλπες του 2023 βρίσκονται σήμερα στην γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και παραδοσιακά κρίσιμες για τη ΝΔ κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες – όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και τα σώματα ασφαλείας – δείχνουν να έχουν αποστασιοποιηθεί.