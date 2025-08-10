Με έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και με φόντο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας η κυβέρνηση ετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο αναμένεται να «κλειδώσει» το τελευταία δεκαήμερο του Αυγούστου.

Στη δημοσιονομική «φαρέτρα» μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες υπάρχουν ήδη «κλειδωμένα» 1,5 δισ. ευρώ για τα μέτρα που θα ενεργοποιηθούν το 2026. Ωστόσο, αρμόδια στελέχη εκτιμούν ότι στις διαβουλεύσεις με την Κομισιόν για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τις προβλέψεις για το Προσχέδιο Προϋπολογισμού του 2026 ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να διευρυνθεί, άρα να χωρέσουν περισσότερα μόνιμα μέτρα στήριξης των πολιτών. Δεν αποκλείεται το πακέτο των παρεμβάσεων του 2026 να προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ, κάτι που θα φανεί τον Απρίλιο με τον ετήσιο απολογισμό του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου.

Για να διευρυνθεί ο δημοσιονομικός χώρος, θα πρέπει είτε οι πραγματοποιημένες δαπάνες να είναι τελικά μικρότερες των αρχικών εκτιμήσεων είτε τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται με μεγαλύτερη ένταση λόγω διαρθρωτικών μέτρων. Κι εδώ ποντάρει η κυβέρνηση, για μεγαλύτερο «πακέτο» ελαφρύνσεων.

Το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι των κυβερνητικών συσκέψεων αμέσως μετά την ανάπαυλα των θερινών διακοπών, για να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις λίγα 24ωρα προτού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανηφορίσει προς τη συμπρωτεύουσα.

Στο κυβερνητικό «καλάθι» αναμένεται να χωρέσουν μειώσεις άμεσων φόρων με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, «κούρεμα» τεκμηρίων, αλλά και κίνητρα και ενδεχομένως αντικίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με στόχο να πέσουν στην αγορά κλειστές κατοικίες.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

1.Αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων με στόχο την ελάφρυνση των φορολογουμένων που ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται:

Προσθήκη ενός ενδιάμεσου συντελεστή στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 10.001 ευρώ μέχρι και τα 20.000 ευρώ, τα οποία σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 22%.

Αύξηση του εισοδήματος πάνω από το οποίο θα εφαρμόζεται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής. Σήμερα ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής 44% επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. Μπορεί ο ανώτατος συντελεστής (44%) να μην είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, όμως ενεργοποιείται από πολύ χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον αναλογικά με τον μέσο μισθό.

2.Νέα φορομπόνους για οικογένειες με παιδιά, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη των οικογενειών μέσω φοροαπαλλαγών. Μεταξύ άλλων εξετάζεται η αναπροσαρμογή του αφορολογήτου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ενώ στο τραπέζι έχουν βρεθεί εναλλακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «ανάχωμα» στις πολλαπλές πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, από πληθωρισμό, στεγαστικό κόστος, αλλά και την ίδια τη δομή του φορολογικού συστήματος.

3.Κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης.

4.Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

5.Στοχευμένες διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

6.Παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους, με «ψαλίδι» ή ακόμα και με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

7.Εισοδηματικές ενισχύσεις στα Σώματα Ασφαλείας.

Μέτρα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Μέτρα για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Μετά το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου κάθε χρόνο σε ενοικιαστές και την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών από το 2026 σχεδιάζεται η μείωση των φόρων για τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια με την εφαρμογή ενός ενδιάμεσου συντελεστή φορολόγησης στο κλιμάκιο του εισοδήματος από τα 12.000 ευρώ έως τα 35.000 ευρώ. Σήμερα, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ με συντελεστές:

15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

35% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.