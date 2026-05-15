Οι τραυματισμοί των Ταβάρες και Λεν αναγκάζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να κινηθεί για την απόκτηση σέντερ. Σύμφωνα με το Basketnews, οι «μερένγκες» βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 27χρονο Ομέρ Γιούρτσεβεν, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Τούρκος σέντερ θα μπορεί να αγωνιστεί μόνο στο ισπανικό πρωτάθλημα, καθώς η μεταγραφική περίοδος της Ευρωλίγκας έχει λήξει και δεν θα είναι διαθέσιμος για το Final Four.

Μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Γιούρτσεβεν αγωνίστηκε σε 9 παιχνίδια με τους Γουόριορς, έχοντας κατά μέσο όρο 3,8 πόντους και 3,3 ριμπάουντ σε περίπου 12 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Στην Ευρωλίγκα, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, είχε μέσο όρο 6,3 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε 12 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα.