Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε φάση έντονων αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς δίνει τη δική της «μάχη» στα Play-Offs της EuroLeague με στόχο την παρουσία στο Final Four, ωστόσο την ίδια ώρα καταστρώνει και τα πλάνα της για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε καλό δρόμο, με θετικό κλίμα.

Ο Τούρκος σέντερ έχει καταγράψει συνολικά 50 συμμετοχές στην EuroLeague με τη φανέλα των «πρασίνων» την τελευταία διετία, έχοντας μέσο όρο 9,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ σε 17,3 λεπτά συμμετοχής. Τη φετινή χρονιά, ο χρόνος του στο παρκέ μειώθηκε, με αποτέλεσμα να μετρά 6,3 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε περίπου 12 λεπτά ανά αγώνα.