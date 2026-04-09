Ερωτήματα προς τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με το πτυχίο του, καθώς επίσης και προς τον «πρωθυπουργό της αριστείας», απευθύνει το ΠΑΣΟΚ ζητώντας διευκρινίσεις για το «πώς ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007, ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο».

Αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση του:

«Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα παριστάνει το εξαπτέρυγο του κ. Γεωργιάδη.

Αλήθεια, ψάχνουμε αλλά δεν βρίσκουμε καμία απάντηση του για το πώς ως απόφοιτος απλής ιδιωτικής σχολής είχε αναλάβει καθήκοντα Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού το 2007, ενώ ο νόμος 2190/1994 όριζε μίνιμουμ προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο.

Αποκλείεται να μην έχουν υποπέσει στην αντίληψη του αυτές οι κατηγορίες.

Ήταν συνωνυμία; Έχει κάποιο άλλο πτυχίο, που δε γνωρίζουμε; Υπάρχει κάποιο έγγραφο που εξομοιώνει το πτυχίο της ιδιωτικής σχολής με ΑΕΙ;

Το Μαξίμου πώς τοποθετείται; Έχει αναζητήσει εξηγήσεις από τον υφυπουργό, γιατί ο ίδιος, εδώ και μέρες, που συζητείται το θέμα, δεν έχει προβεί σε διευκρινίσεις; Ο pρωθυπουργός της αριστείας θα απαντήσει;

Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες, πριν αρχίσει να επικαλείται και αυτός την κατάνυξη των ημερών, να φιλοτιμηθεί να απαντήσει στα καλοπροαίρετα ερωτήματα μας».

Στο μεταξύ, συνεχίζει την… έρευνα ο Παύλος Πολάκης αναφορικά με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη. Σε νέα ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!

1) Αίτηση κατάθεσης Εγγράφων του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ για να μας δοθεί το «πτυχίο»(Βεβαίωση Παρακολούθησης) του ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ!!

Ο οποιος δεν εχει την στοιχειώδη ΤΣΙΠΑ να το δημοσιεύσει μόνος του, μαζί με το Απολυτήριο Λυκείου του όπως του ζητάμε εδώ και τρεις μέρες!!!!!

2) Καταγγελία της ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ των αδικημάτων της ΠΑΡΑΚΟΚΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ PREDATOR που υλοποιείται αυτες τις μέρες μέσω του πήγαινε – έλα της καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου απο την Εισαγγελία Πρωτοδίκων Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου !!!!!!!!

Ήδη ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΕ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΔΙΑ!!! Αυτο ειναι το ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ του Κυριάκου Μητσοτάκη!!!

Υγ Ο κύριος Σεβαστίδης πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για αυτό το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ, για αυτήν την ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ, δεν έχει να πει τίποτα, όπως έχει για τη Δίκη των Τεμπών;;;

Πολάκης: «Αυτοψία» στο… campus του Λαζαρίδη στου Γκύζη – «Δείτε την κουζίνα»

Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε και την Μ. Τετάρτη στο ζήτημα του πτυχίου του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, πραγματοποιώντας, όπως αναφέρει, «αυτοψία» στον χώρο όπου φέρεται να στεγαζόταν το «College of Southeastern Europe», στην περιοχή του Γκύζη.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται έξω από πολυκατοικία της περιοχής και σχολιάζει σκωπτικά: «Δεν πετάγομαι μέχρι την όμορφη γειτονιά του Γκύζη να δω το campus που σπούδασε ο Μακάριος Λαζαρίδης;». Στη συνέχεια, δείχνοντας τον χώρο, υποστηρίζει ότι «αυτή η κουζίνα ήταν ένα εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που το έκλεισαν και το σφράγισαν επειδή χρώσταγε».

Συνοδεύοντας το βίντεο, ο Παύλος Πολάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Να το “Πανεπιστήμιο” που πήρε “πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας” ο Μακάριος Λαζαρίδης», ενώ καλεί τον πρωθυπουργό να τον απομακρύνει από τη θέση του.