Δεκαπέντε Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ που επικαλείται το δίκτυο CBS News, εταίρος του BBC στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, η πλειονότητα των τραυματιών έχει ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά της, γεγονός που […]