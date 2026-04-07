  • Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και σε επιπλέον περιοχές του Ιράν, μετά την απόρριψη πρότασης κατάπαυσης του πυρός.
  • Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που επιχείρησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.
  • Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
  • Ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του ανατολικού τμήματος του βασιλείου, με συντρίμμια να καταπίπτουν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.
  • Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν στο ιρακινό Κουρδιστάν όταν drone φορτωμένο με εκρηκτικά, ερχόμενο από το Ιράν, συνετρίβη στο σπίτι τους.
  • Δύο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου έχουν βάση ξένοι στρατιωτικοί του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.
  • Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει αμβλυνθεί.
  • Ο επικεφαλής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση θα επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας.

