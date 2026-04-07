- Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και σε επιπλέον περιοχές του Ιράν, μετά την απόρριψη πρότασης κατάπαυσης του πυρός.
- Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που επιχείρησαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.
- Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
- Ο στρατός της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον του ανατολικού τμήματος του βασιλείου, με συντρίμμια να καταπίπτουν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.
- Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν στο ιρακινό Κουρδιστάν όταν drone φορτωμένο με εκρηκτικά, ερχόμενο από το Ιράν, συνετρίβη στο σπίτι τους.
- Δύο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, όπου έχουν βάση ξένοι στρατιωτικοί του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.
- Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έχει αμβλυνθεί.
- Ο επικεφαλής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση θα επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας.
Το χιούμορ «όπλο» για τους ηλικιωμένους – Πώς βοηθά τους άνω των 60 να αντιμετωπίζουν τη ζωή
Τι διαπίστωσε νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Aberystwyth.
Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.
Αμερικανοί τραυματίες από νυχτερινή επίθεση στο Κουβέιτ
Δεκαπέντε Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ που επικαλείται το δίκτυο CBS News, εταίρος του BBC στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, η πλειονότητα των τραυματιών έχει ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά της, γεγονός που […]