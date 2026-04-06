Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως δήλωσε, οι στόχοι θα περιλαμβάνουν «κάθε γέφυρα» και τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε προθεσμία έως τις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (03:00 ώρα Ελλάδας) την Τρίτη για την επίτευξη συμφωνίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, οι επιθέσεις θα διαρκέσουν τέσσερις ώρες, από τις 8 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα.

«Ολόκληρη η χώρα μπορεί να καταληφθεί σε μία νύχτα και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ελπίζει να μην χρειαστεί να υλοποιήσει την απειλή του.

Απειλές για πλήρη καταστροφή υποδομών

Από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν σχέδιο «όπου κάθε γέφυρα στο Ιράν θα καταστραφεί μέχρι τα μεσάνυχτα» και «όπου κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας θα πάψει να λειτουργεί, καίγεται, εκρήγνυται και δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά».

«Εννοώ, πλήρης κατεδάφιση – μέχρι τις 12 η ώρα, και αυτό θα συμβεί σε διάστημα τεσσάρων ωρών, αν το θέλουμε. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αντιδράσεις και επικρίσεις

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι μια τέτοια επίθεση σε πολιτικές υποδομές θα συνιστούσε εγκλήματα πολέμου. Ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες, λέγοντας: «Δεν ανησυχώ για αυτό. Ξέρετε τι είναι έγκλημα πολέμου; Να έχεις πυρηνικό όπλο».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι πιο σφοδρές επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα και προειδοποίησε πως η Τρίτη θα είναι ακόμη πιο δύσκολη μέρα.

Η στάση της Τεχεράνης

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν κατέθεσε πρόταση, την οποία χαρακτήρισε «σημαντική αλλά ανεπαρκή».

«Πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα . Ξέρουν ποια είναι, διαπραγματεύονται καλή τη πίστει νομίζω», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται.

Αμφιβολίες για την υλοποίηση

Παρά τις απειλές, παραμένει ασαφές αν ο αμερικανικός στρατός μπορεί να υλοποιήσει πλήρως ένα τόσο εκτεταμένο σχέδιο μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Επίσης, δεν είναι βέβαιο αν ο Τραμπ θα προχωρήσει τελικά στην εφαρμογή των απειλών του καθώς έχει ανακαλέσει παρόμοιες δηλώσεις στο παρελθόν.

Στρατηγική ήττα

Σύμφωνα με το CNN, ένας ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, απαντώντας στα όσα είπε ο αμερικανός πρόεδρος, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει προκαλέσει στον Τραμπ μια στρατηγική ήττα.

Kατά τον ίδιο, η κλιμάκωση της ρητορικής του Αμερικανού προέδρου απέναντι στους Ιρανούς αποτυπώνει απώλεια ελέγχου στη διαχείριση της σύγκρουσης.

Η θέση της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για επιστολή που, όπως αναφέρει, παραδόθηκε στο Ιράν μέσω του Πακιστάν, ο αξιωματούχος σημείωσε ότι η Τεχεράνη έχει καταστήσει «σαφή» τη θέση της: Τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάστασή τους, εκτός εάν ο πόλεμος τερματιστεί οριστικά».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ακόμη και μετά την πλήρη παύση των επιθέσεων κατά του Ιράν, η επαναλειτουργία των Στενών θα γίνει μόνο βάσει πρωτοκόλλου, το οποίο θα εξαρτάται από το βαθμό τήρησης των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς.

Έλλειψη εμπιστοσύνης προς την Ουάσιγκτον

«Το Ιράν δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στον Τραμπ ή στους εκπροσώπους του και έχει ζητήσει πρόσθετες εγγυήσεις», ανέφερε η πηγή, υπογραμμίζοντας τη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της αμερικανικής ηγεσίας.

«Το Ιράν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος — αλλά όχι με τον τρόπο ή στο χρονοδιάγραμμα που επιδιώκει ο Τραμπ», κατέληξε ο αξιωματούχος.