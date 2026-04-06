Ο Μπεν Ρόουντς, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ομπάμα, δηλώνει ότι η προσέγγιση του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν «μοιάζει όλο και περισσότερο με έναν άνθρωπο που παίρνει αποφάσεις μόνος του σε ένα δωμάτιο».

Λίγο νωρίτερα, δήλωσε στο BBC ότι ο Τραμπ δεν φαίνεται να βασίζεται σε πολιτικούς και στρατιωτικούς συμβούλους και δεν ακολουθεί την «κανονική διαδικασία».

Ο Ρόουντς λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλεί να διαπράξει εγκλήματα πολέμου, μετά την τελευταία προειδοποίησή του προς τις πολιτικές υποδομές του Ιράν.

«Θα δούμε αν ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να πει όχι στον Τραμπ», προσθέτει.

Ο Τραμπ πρέπει να αποδεχτεί ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λέει ο Ρόουντς, προσθέτοντας ότι αν και το Ιράν έχει αποδυναμωθεί από τις επιθέσεις, κατά κάποιον τρόπο έχει ενισχυθεί, αποδεικνύοντας – μέσω των Στενών του Ορμούζ – τον ασφυκτικό έλεγχο που μπορεί να ασκήσει στην παγκόσμια οικονομία.