Η ιδέα μοιάζει να προέρχεται από την επιστημονική φαντασία, ωστόσο αποτελεί πραγματική πρόταση: η δημιουργία ενός τεράστιου ηλιακού «δαχτυλιδιού» γύρω από τη Σελήνη, ικανού να προσφέρει αδιάκοπη καθαρή ενέργεια στη Γη. Το σχέδιο, γνωστό ως Luna Ring, παρουσιάστηκε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία από την Shimizu Corporation και επανέρχεται σήμερα στη συζήτηση, καθώς η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και η ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα εντείνονται.

Η βασική υπόσχεση του έργου είναι εντυπωσιακή: χωρίς σύννεφα, χωρίς νύχτα και χωρίς διακοπές στην παραγωγή, το σεληνιακό σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει συνεχή παροχή ενέργειας, ξεπερνώντας τα εγγενή προβλήματα των επίγειων ανανεώσιμων πηγών.

Ένα γιγαντιαίο έργο γύρω από τη Σελήνη

Το σχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση ενός συνεχούς ιμάντα ηλιακών πάνελ κατά μήκος του ισημερινού της Σελήνης, συνολικού μήκους περίπου 6.800 μιλίων – δηλαδή 11.000 χιλιομέτρων. Η επιλογή της Σελήνης δεν είναι τυχαία: η απουσία ατμόσφαιρας επιτρέπει στην ηλιακή ακτινοβολία να φτάνει ανεμπόδιστα στην επιφάνειά της, ενώ πάντα ένα τμήμα του ισημερινού παραμένει φωτισμένο.

Αυτό σημαίνει πρακτικά 24ωρη παραγωγή ενέργειας, χωρίς τις απώλειες που προκαλούν στη Γη οι καιρικές συνθήκες ή η εναλλαγή ημέρας και νύχτας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Shimizu Corporation, ένα τέτοιο σύστημα στο διάστημα θα μπορούσε να αποδώσει έως και είκοσι φορές περισσότερη ενέργεια από ένα ισοδύναμο επίγειο.

Από τη Σελήνη… στην πρίζα

Η μεταφορά της ενέργειας αποτελεί ίσως το πιο εντυπωσιακό –και αμφιλεγόμενο– τμήμα του σχεδίου. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται στη σεληνιακή επιφάνεια θα μεταφέρεται μέσω καλωδίων στη «ορατή» πλευρά της Σελήνης, δηλαδή σε εκείνη που είναι στραμμένη προς τη Γη.

Εκεί, ειδικοί σταθμοί θα μετατρέπουν την ενέργεια σε μικροκύματα ή ακτίνες λέιζερ, τα οποία θα κατευθύνονται προς επίγειους σταθμούς υποδοχής – τις λεγόμενες rectennas. Οι σταθμοί αυτοί θα μετατρέπουν τα μικροκύματα πίσω σε ηλεκτρική ενέργεια, τροφοδοτώντας τα εθνικά δίκτυα.

Παράλληλα, εξετάζεται η χρήση της παραγόμενης ενέργειας για παραγωγή υδρογόνου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια οικονομία βασισμένη σε καθαρά καύσιμα.

Κατασκευή με ρομπότ και σεληνιακά υλικά

Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου σε εξωγήινο περιβάλλον απαιτεί ριζικά διαφορετική προσέγγιση. Το σχέδιο της Shimizu Corporation βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ρομποτικά συστήματα που θα λειτουργούν εξ αποστάσεως από τη Γη.

Τα ρομπότ θα αναλαμβάνουν εργασίες όπως σάρωση εδάφους, εξόρυξη πρώτων υλών και κατασκευή υποδομών. Μικρός αριθμός αστροναυτών θα έχει επικουρικό ρόλο, χωρίς να αποτελεί τον βασικό παράγοντα της κατασκευής.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Το σεληνιακό έδαφος, πλούσιο σε οξείδια, μπορεί με την προσθήκη υδρογόνου να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή νερού και οξυγόνου, αλλά και για την κατασκευή υλικών όπως σκυρόδεμα, γυαλί και φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Το ανυπέρβλητο εμπόδιο του κόστους

Παρά τον εντυπωσιακό σχεδιασμό, το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει το οικονομικό. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εκτίμηση κόστους, ενώ οι τεχνολογίες που απαιτούνται –ιδίως για τη μεταφορά ενέργειας σε τόσο μεγάλες αποστάσεις– βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο.

Η μετάδοση γιγαβάτ ενέργειας από απόσταση σχεδόν 384.000 χιλιομέτρων απαιτεί πρωτοφανή ακρίβεια στόχευσης και συστήματα καθοδήγησης που δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ σε τέτοια κλίμακα. Επιπλέον, η κατασκευή και συντήρηση υποδομών στη Σελήνη συνεπάγεται τεράστιες δαπάνες εκτόξευσης και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Οικονομολόγοι ενέργειας στην Ιαπωνία εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι πιο ρεαλιστικές λύσεις –όπως η γεωθερμική ενέργεια– μπορούν να προσφέρουν άμεσα και οικονομικότερα αποτελέσματα.

Από τη Φουκουσίμα στη διαστημική ενέργεια

Το ενδιαφέρον για το Luna Ring αναζωπυρώθηκε μετά το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima Daiichi nuclear disaster το 2011, το οποίο επηρέασε καθοριστικά την ενεργειακή πολιτική της Ιαπωνίας. Μεγάλο μέρος του πυρηνικού στόλου της χώρας τέθηκε εκτός λειτουργίας, ενισχύοντας την ανάγκη για εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Ωστόσο, παρά την πρόσκαιρη δημοσιότητα, το έργο δεν προχώρησε πέρα από το στάδιο της θεωρητικής πρότασης. Δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ούτε έχει λάβει επίσημη υποστήριξη από διαστημικούς οργανισμούς όπως η NASA ή η JAXA.

Όραμα ή ουτοπία;

Σήμερα, το Luna Ring παραμένει ένα από τα πιο φιλόδοξα ενεργειακά σχέδια που έχουν προταθεί ποτέ. Οι υποστηρικτές του επιμένουν ότι βασίζεται σε ήδη γνωστές τεχνολογίες – ηλιακή ενέργεια, μικροκύματα και λέιζερ – και ότι το μόνο που απαιτείται είναι η κλιμάκωσή τους.

Οι επικριτές, από την άλλη, το χαρακτηρίζουν υπερβολικά ακριβό και τεχνικά πρόωρο για να υλοποιηθεί στο ορατό μέλλον.

Ανεξάρτητα από την τελική του τύχη, το σχέδιο αποτυπώνει τη νέα κατεύθυνση της παγκόσμιας ενεργειακής σκέψης: μια στροφή πέρα από τα όρια της Γης, εκεί όπου η αναζήτηση καθαρής ενέργειας συναντά την εξερεύνηση του διαστήματος.