Απώλειες άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων φέρονται να υπέστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την καταστροφή δύο στρατιωτικών αεροσκαφών μεταφοράς τύπου MC‑130J, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Αμερικανού πιλότου στο Ιράν, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal».

Η αξία κάθε αεροσκάφους υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που καθιστά το περιστατικό μία από τις πιο δαπανηρές επιχειρήσεις διάσωσης των τελευταίων ετών.

Ο Αμερικανός πιλότος αγνοούνταν από το βράδυ της Παρασκευής, μετά την κατάρριψη του μαχητικού F‑15 στο οποίο επέβαινε εντός ιρανικού εδάφους. Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διάσωσή του.

Δηλώσεις Τραμπ για την επιχείρηση διάσωσης

Για τη διάσωση του πιλότου μίλησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας νέες λεπτομέρειες της αποστολής. Όπως μετέφερε δημοσιογράφος του Channel 12 και του Axios, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ιρανικός στρατός κατέρριψε το F‑15 χρησιμοποιώντας πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον ώμο, σημειώνοντας: «Ήταν τυχεροί».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε «γρήγορα, στο φως της ημέρας», προσθέτοντας πως κάτι τέτοιο είναι ασυνήθιστο, καθώς οι ΗΠΑ προτιμούν νυχτερινές επιχειρήσεις. «Υπήρξαν πολλοί πυροβολισμοί στην πρώτη επιχείρηση διάσωσης», είπε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του πιλότου και οι υποψίες

Αναφερόμενος στον αξιωματικό του συστήματος όπλων, ο Τραμπ είπε ότι ο διασωθείς πιλότος έστειλε ένα ασυνήθιστο μήνυμα μέσω ασυρμάτου μετά την εκτίναξή του: «Ο Θεός είναι καλός». Σύμφωνα με τον πρόεδρο, οι αμερικανικές δυνάμεις υποψιάστηκαν ότι ίσως επρόκειτο για παγίδα, θεωρώντας πως το μήνυμα ενδέχεται να είχε σταλεί από Ιρανούς. Τελικά, επιβεβαιώθηκε ότι το μήνυμα προερχόταν πράγματι από τον πιλότο, ο οποίος, όπως τόνισε ο Τραμπ, είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος.

«Χιλιάδες τον κυνηγούσαν»

Ο Τραμπ περιέγραψε ότι «χιλιάδες από αυτούς τους άγριους τον κυνηγούσαν», αναφερόμενος στα μέλη του ιρανικού στρατού, ενώ πρόσθεσε πως ακόμα και πολίτες συμμετείχαν στις έρευνες, με οικονομικό κίνητρο για τη σύλληψή του. Ο πιλότος, ωστόσο, κατάφερε να κρυφτεί σε σχισμή βουνού, όπου εντοπίστηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις με χρήση τεχνολογικών μέσων.

«Άλλες χώρες δεν θα είχαν θέσει σε κίνδυνο 200 στρατιώτες και 10 αεροσκάφη για έναν στρατιώτη. Αλλά εμείς το κάναμε», τόνισε ο Τραμπ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ.

Ο ρόλος του Ισραήλ

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ παρείχε «λίγη» βοήθεια στην επιχείρηση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το κύριο βάρος έπεσε στις ΗΠΑ. «Οι Ισραηλινοί ήταν καλοί εταίροι. Ήταν σπουδαίοι και γενναίοι άνθρωποι. Είμαστε σαν ένας μεγάλος αδελφός και ένας μικρότερος αδελφός», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Ραβίντ, η συμβολή του Ισραήλ περιορίστηκε στην παροχή πληροφοριών για την περιοχή όπου εξελισσόταν η επιχείρηση, χωρίς να αφορά άμεσα τον εντοπισμό του πιλότου. Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να δήλωσαν ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε επιδρομή για να αποτρέψει ιρανικές δυνάμεις από το να φτάσουν στην περιοχή.