Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) της χώρας, ανέφερε νωρίτερα ότι 15 πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ «με άδεια του Ιράν» κατά τις προηγούμενες 24 ώρες.

Πρόσθεσε ότι η κυκλοφορία παρέμενε κατά 90% χαμηλότερη σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδός δεν είναι κλειστή, αλλά είναι κλειστή μόνο για τις «εχθρικές χώρες».

Για παράδειγμα, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι το Ιράκ εξαιρείται από τυχόν περιορισμούς που επιβάλλει, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ιρανοί αξιωματούχοι και βουλευτές έθεσαν επίσης το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στα πλοία που χρησιμοποιούν το στενό.

Νωρίτερα, ένας βοηθός του Γραφείου του Προέδρου του Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «θα ανοίξουν ξανά» όταν «ένα μέρος των τελών διέλευσης χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση όλων των ζημιών που προκλήθηκαν» από τον πόλεμο.