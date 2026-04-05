Χωρίς πασχαλινή ανάπαυλα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σκληρή του ρητορική, ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων με ανάρτηση στην πλατφόρμα του, Truth Social, που στρεφόταν κατά του Ιράν. Το κείμενό του χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως προσβλητικό και υβριστικό, προκαλώντας αντιδράσεις όχι μόνο στους Δημοκρατικούς αλλά και σε συντηρητικούς υποστηρικτές του.

«Ανοίξτε τα γ… Στενά (του Ορμούζ), τρελοί, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε ο Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ιδίως καθώς η ανάρτηση έγινε ανήμερα του Πάσχα για τους Καθολικούς.

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, σχολίασε δηκτικά: «Καλό Πάσχα, Αμερική. Ενώ εσείς πηγαίνετε στην εκκλησία για να γιορτάσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραληρεί σαν τρελός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Ο Σούμερ πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος «απειλεί να διαπράξει πιθανά εγκλήματα πολέμου και να αποξενώσει τους συμμάχους μας», υπογραμμίζοντας πως «η χώρα μας αξίζει πολύ καλύτερα».

Ανησυχία στους Δημοκρατικούς

Για τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Μέρφι, η στάση του προέδρου είναι «εντελώς και ολοκληρωτικά παρανοϊκή». Ο Μέρφι, που εκλέγεται στο Κονέκτικατ και αντιτίθεται σε πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, δήλωσε: «Αν ήμουν στην κυβέρνηση Τραμπ, θα περνούσα το Πάσχα τηλεφωνώντας σε συνταγματολόγους σχετικά με την 25η Τροπολογία», αναφερόμενος στη διαδικασία μεταβίβασης εξουσίας σε περίπτωση ανικανότητας του προέδρου.

Ο επίσης Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δημοσιεύει τέτοιου είδους μηνύματα, ούτε ο μόνος στην κυβέρνησή του που υιοθετεί παρόμοια ρητορική. «Τους βομβαρδίζουμε για να τους “στείλουμε πίσω στη λίθινη εποχή”, τους βρίζουμε, ο υπουργός (Άμυνας) Χέγκσεθ λέει: “θάνατος χωρίς έλεος, θα αγνοήσουμε τους ηλίθιους κανόνες εμπλοκής”», ανέφερε ο γερουσιαστής της Βιρτζίνια, χαρακτηρίζοντας τη στάση της κυβέρνησης «ενοχλητική και παιδαριώδη επίδειξη ισχύος χωρίς σχέδιο και λογική».

Ρήγμα και στους Ρεπουμπλικάνους

Οι επικρίσεις δεν περιορίστηκαν στους Δημοκρατικούς. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων και πρώην ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, επέκρινε δριμύτατα τις δηλώσεις του. «Το πρωί του Πάσχα, ο πρόεδρος Τραμπ ανήρτησε αυτό. Όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί στην κυβέρνησή του θα έπρεπε να γονατίσουν, να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό, να σταματήσουν να λατρεύουν τον πρόεδρο και να σταθούν απέναντι στην τρέλα του Τραμπ», ανέφερε η Γκριν, προσθέτοντας πως «ο πρόεδρος δεν είναι χριστιανός, και τα λόγια και οι πράξεις του δεν πρέπει να υποστηρίζονται από χριστιανούς».

Αντίθετα, ορισμένοι συντηρητικοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων χαιρέτισαν το μήνυμα του Τραμπ. Η Λόρα Λούμερ, γνωστή influencer που αυτοπροσδιορίζεται ως «υπερήφανη ισλαμοφοβική», έγραψε στο X: «Γι’ αυτό ψήφισα», καλώντας να «βομβαρδιστούν οι τζιχαντιστές για να επιστρέψουν στη λίθινη εποχή». Σε δεύτερη ανάρτηση σημείωσε: «Ο Τραμπ είπε ότι πρόκειται να βομβαρδίσει τις υποδομές τους στο Ιράν και μετά είπε: “Δόξα στον Αλλάχ”. Την ημέρα του Πάσχα. Τέλειο. Απλά τέλειο».