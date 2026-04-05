Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έθεσε νέα προθεσμία προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Δευτέρας: «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ!». (Στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας)

Η ανάρτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά από προηγούμενο μήνυμά του, στο οποίο ανέφερε ότι «η Τρίτη θα είναι Ημέρα Εργοστασίων Ενέργειας και Ημέρα Γεφυρών, όλα σε ένα, στο Ιράν», προσθέτοντας απειλητικά: «Ανοίξτε τα Στενά ή θα ζείτε στην Κόλαση – δείτε και θα καταλάβετε! Δόξα τω Αλλάχ.»

Σύμφωνα με το CNN, έχει ζητηθεί ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να στοχεύσει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός της προθεσμίας που έχει θέσει, δηλώνοντας πρόσφατα ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Όταν ο Τραμπ διατύπωσε για πρώτη φορά την απειλή στα τέλη του περασμένου μήνα, είχε δώσει στο Ιράν περιθώριο 48 ωρών για να ανοίξει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο. Έκτοτε, αναθεώρησε την προθεσμία αρκετές φορές, μεταθέτοντάς την τελικά για την Τρίτη Απριλίου στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ).

Σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις που παραχώρησε σήμερα, ο πρόεδρος επανέλαβε ότι σκοπεύει να αναλάβει δράση την Τρίτη, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όπως δήλωσε στο Axios, «Αν δεν κάνουν συμφωνία, θα τα ανατινάξω όλα εκεί πέρα.»

Σε άλλη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, τόνισε: «Αν δεν υποχωρήσουν, αν θέλουν να κρατήσουν τα Στενά κλειστά, θα χάσουν κάθε εργοστάσιο ενέργειας και κάθε άλλη εγκατάσταση που διαθέτουν στη χώρα.»

Πρόσθεσε επίσης ότι «αν δεν κάνουν κάτι μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν ούτε εργοστάσια ενέργειας ούτε γέφυρες όρθιες».

Νομικές και διεθνείς διαστάσεις

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η στοχοποίηση κρίσιμων υποδομών πολιτικού χαρακτήρα, όπως εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα πολέμου. Οι Συμβάσεις της Γενεύης και τα πρωτόκολλά τους χαρακτηρίζουν παράνομη κάθε επίθεση σε εγκαταστάσεις αναγκαίες για την επιβίωση του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού και των έργων άρδευσης.

Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να πλήξει σταθμούς επεξεργασίας νερού, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή παραβίαση των διεθνών ανθρωπιστικών κανόνων.