Το Ιράν απάντησε στην απειλή του Τραμπ ότι θα εξαπολύσει κόλαση εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό, προειδοποιώντας ότι θα κλείσουν και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, απείλησε ότι και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ θα μπορούσε να κλείσει, δηλώνοντας: «Εάν ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να επαναλάβει τα ανόητα λάθη του, σύντομα θα καταλάβει ότι οι ενεργειακές ροές και το παγκόσμιο εμπόριο μπορούν να διαταραχθούν με μία μόνο ενέργεια».

Ο Βελαγιατί δήλωσε: «Το κέντρο διοίκησης του Μετώπου Αντίστασης βλέπει το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ σαν τα Στενά του Ορμούζ». Πρόκειται για τα στενά που ενώνουν την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό (Κόλπος του Άντεν). Τα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ ονομάζονται από τους ιστορικούς χρόνους «Οι Πύλες των Δακρύων».

Η απόσταση από τη μια πλευρά στην άλλη είναι περίπου 26 χιλιόμετρα από το Ρας Μενχέλι στην Υεμένη έως το Ρας Σιγιάν στο Τζιμπουτί. Το νησί Περίμ, γνωστό κατά την αρχαιότητα ως νήσος του Διοδώρου, χωρίζει το στενό σε δύο κανάλια, από τα οποία το ανατολικό, γνωστό ως Μπαμπ Ισκέντερ (Στενό του Αλέξανδρου), έχει πλάτος 5,37 χιλιόμετρα και βάθος 29 μέτρα, ενώ το δυτικό, ή αλλιώς Ντακτ-ελ-Μαγιούν, έχει πλάτος 20,3 χιλιόμετρα και βάθος 310 μέτρα. Κοντά στις ακτές του Τζιμπουτί βρίσκεται μια ομάδα από νησίδες γνωστές ως τα «Επτά Αδέλφια».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν. «Ανοίξτε το γ… το Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση – ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

Η Τρίτη θα είναι ταυτόχρονα η «Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» και η «Ημέρα της Γέφυρας» στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γ… το Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση – ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ.