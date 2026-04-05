Όταν την Παρασκευή έφτασαν στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια οι πληροφορίες ότι το Ιράν είχε καταρρίψει αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος και δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας είχαν εκτιναχθεί σε εχθρικό έδαφος, οι κορυφαίοι αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Ενώ ο πιλότος του F-15E Strike Eagle διασώθηκε σχετικά γρήγορα, ο δεύτερος αξιωματικός, υπεύθυνος συστημάτων οπλισμού, δεν εντοπίστηκε, προκαλώντας μια αγωνιώδη επιχείρηση διάσωσης πριν τον εντοπίσουν ιρανικές δυνάμεις.

Η C.I.A., η οποία παραδοσιακά συνδράμει σε αποστολές διάσωσης Αμερικανών πιλότων πίσω από εχθρικές γραμμές, κατήρτισε ένα σχέδιο παραπλάνησης για να κερδίσει χρόνο και να αποπροσανατολίσει τους Ιρανούς, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε στους New York Times, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης της επιχείρησης.

Αν και οι αμερικανικές αρχές δεν γνώριζαν ακριβώς πού βρισκόταν ο αξιωματικός, ήταν σαφές ότι είχε μετακινηθεί από το σημείο προσγείωσης της εκτινασσόμενης θέσης και ότι ήταν τραυματισμένος, γεγονός που αύξανε την πίεση για τον εντοπισμό του.

Το σχέδιο παραπλάνησης της C.I.A.

Παρότι δεν είναι γνωστό τι ακριβώς περιλάμβανε το σχέδιο ή πόσο αποτελεσματικό αποδείχθηκε, στόχος της επιχείρησης ήταν να διαδοθεί στο Ιράν ότι ο Αμερικανός αεροπόρος είχε ήδη εντοπιστεί και μεταφερόταν εκτός χώρας με οδική συνοδεία. Η ελπίδα ήταν ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα μετέφεραν τις έρευνές τους μακριά από το σημείο όπου πραγματικά βρισκόταν.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, η επιχείρηση προκάλεσε σύγχυση και αβεβαιότητα στις ιρανικές δυνάμεις που αναζητούσαν τον αεροπόρο.

Ο αξιωματικός κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη για περισσότερες από 24 ώρες, ανεβαίνοντας σε οροσειρά ύψους περίπου 7.000 ποδιών και κρυπτόμενος σε σχισμή βράχου.

Η επιχείρηση διάσωσης

Όλοι οι πιλότοι και οι αξιωματικοί οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας διαθέτουν ειδικό φάρο εντοπισμού και ασφαλή συσκευή επικοινωνίας για συντονισμό με τις ομάδες διάσωσης. Ωστόσο, εκπαιδεύονται να περιορίζουν τη χρήση τους ώστε να μην εντοπιστούν από εχθρικές δυνάμεις.

Ανώτερος αξιωματούχος αρνήθηκε να αποκαλύψει ποια ακριβώς τεχνολογία χρησιμοποίησε η C.I.A. για τον εντοπισμό του αεροπόρου, σημειώνοντας μόνο ότι ο εξοπλισμός ήταν μοναδικός για την υπηρεσία.

Μόλις ο αξιωματικός εντοπίστηκε, η υπηρεσία ενημέρωσε το Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο, οι οποίοι ενεργοποίησαν το σχέδιο απεγκλωβισμού του. Η επιχείρηση περιλάμβανε εκατοντάδες μέλη ειδικών δυνάμεων και στρατιωτικό προσωπικό.

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε βομβαρδισμούς στην περιοχή για να αποτρέψει την προσέγγιση ιρανικών δυνάμεων. Καθώς οι κομάντος πλησίαζαν το σημείο που κρυβόταν ο αεροπόρος, πυροβόλησαν για να κρατήσουν τους Ιρανούς σε απόσταση, χωρίς να υπάρξει άμεση εμπλοκή, ένδειξη ότι η επιχείρηση παραπλάνησης είχε αποδώσει.

Τελικά, αεροσκάφη διάσωσης μετέφεραν τον τραυματισμένο αξιωματικό στο Κουβέιτ για ιατρική περίθαλψη.