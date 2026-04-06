  • Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο FARS, με αξιωματούχο να χαρακτηρίζει το πλήγμα «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση».
  • Τουλάχιστον 13 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο FARS.
  • Διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου σε μέρος της Τεχεράνης μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό που έβαλε στο στόχαστρο το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Σαρίφ και προκάλεσε ζημιά σε σταθμό διανομής, σύμφωνα με το IRIB.
  • Ο στρατός του Ιράν υποσχέθηκε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων.
  • Διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ενώ ο Τραμπ παρατείνει την προθεσμία στην Τεχεράνη ως την Τρίτη για το άνοιγμα του στενού του Χορμούζ.
  • Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν UAV στη Σαουδική Αραβία
  • Το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις με πυραύλους και drones, με το γενικό επιτελείο να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν εκ νέου στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.
  • Οι τιμές του πετρελαίου Brent και WTI ξεπέρασαν τα 110 δολάρια το βαρέλι, κινούμενες ανοδικά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Αεροπορικός βομβαρδισμός του Ισραήλ σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στην Άιν Σαάντε του Λιβάνου, ανάμεσά τους τοπικό στέλεχος των Λιβανικών Δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα