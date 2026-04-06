- Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο FARS, με αξιωματούχο να χαρακτηρίζει το πλήγμα «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση».
- Τουλάχιστον 13 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο FARS.
- Διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου σε μέρος της Τεχεράνης μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό που έβαλε στο στόχαστρο το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Σαρίφ και προκάλεσε ζημιά σε σταθμό διανομής, σύμφωνα με το IRIB.
- Ο στρατός του Ιράν υποσχέθηκε «ακόμη πιο καταστροφικά» αντίποινα σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων.
- Διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ενώ ο Τραμπ παρατείνει την προθεσμία στην Τεχεράνη ως την Τρίτη για το άνοιγμα του στενού του Χορμούζ.
- Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν UAV στη Σαουδική Αραβία
- Το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις με πυραύλους και drones, με το γενικό επιτελείο να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαιτίζουν εχθρικούς στόχους.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν εκ νέου στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.
- Οι τιμές του πετρελαίου Brent και WTI ξεπέρασαν τα 110 δολάρια το βαρέλι, κινούμενες ανοδικά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
- Αεροπορικός βομβαρδισμός του Ισραήλ σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στην Άιν Σαάντε του Λιβάνου, ανάμεσά τους τοπικό στέλεχος των Λιβανικών Δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.
Ο Τραμπ παρατείνει την προθεσμία για τα Στενά – Δεν θα ανοίξουν χωρίς αποζημιώσεις, απαντά το Ιράν
Πρόταση συμφωνίας δύο σταδίων σε ΗΠΑ και Ιράν που θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ σήμερα και να ανοίξουν ξανά τα Στενό του Ορμούζ.
Οι Δημοκρατικοί ξεσηκώνονται κατά του Τραμπ: «Παραληρεί, απειλεί να διαπράξει εγκλήματα πολέμου»
Δεν υπήρξε πασχαλινή ανάπαυλα για τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ρητορική του: ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε σήμερα ένα ιδιαίτερα προσβλητικό και υβριστικό κείμενο, απευθυνόμενος στο Ιράν, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο μεταξύ των Δημοκρατικών αλλά και σε συντηρητικό ακροατήριο.
Ισραήλ: Τρεις αγνοούμενοι από το πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα
Δεκάδες διασώστες και πυροσβέστες ψάχνουν στα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, αναζητώντας τρεις ανθρώπους που αγνοούνται μετά το πλήγμα ιρανικού πυραύλου.
Νέα απειλή Τραμπ: Απαιτεί συμφωνία ή θα χτυπήσει κάθε ενεργειακή υποδομή του Ιράν ξημερώματα Τετάρτης
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έθεσε νέα προθεσμία προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Δευτέρας: «Τρίτη, 8:00 μ.μ. ώρα Ανατολικών ΗΠΑ!». (Στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) Η ανάρτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά από προηγούμενο μήνυμά του, στο οποίο […]