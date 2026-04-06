Ανησυχία έχει προκαλέσει η υπόθεση θανάτων τουριστών στο Πράσινο Ακρωτήρι, το νησιωτικό κράτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανοιχτά της δυτικής Αφρικής, καθώς ακόμη μία οικογένεια από τη Βρετανία εκφράζει φόβους ότι ο θάνατος συγγενή της μπορεί να συνδέεται με το ξέσπασμα γαστρεντερίτιδας που απασχολεί τις Αρχές.

Έρευνα των «Sunday Times» είχε αποκαλύψει τον Ιανουάριο ότι τέσσερις Βρετανοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, αφού παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερικής νόσου κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησιωτικό σύμπλεγμα.

Οι τέσσερις νεκροί – η Elena Walsh, η Karen Pooley, ο Mark Ashley και ένας 52χρονος πατέρας δύο παιδιών από το Chester, του οποίου ζητήθηκε να διατηρηθεί η ανωνυμία – είχαν κοινό στοιχείο τη διαμονή τους σε ξενοδοχεία της αλυσίδας RIU Hotels & Resorts, μέσω οργανωμένων πακέτων διακοπών της TUI Group, όταν άρχισαν να εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα.

Η Walsh και ο 52χρονος πέθαναν στο Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ η Pooley κατέληξε μετά από αεροδιακομιδή στην Τενερίφη. Ο Ashley πέθανε περίπου τέσσερις εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο μεταξύ, δύο ακόμη οικογένειες έχουν αναθέσει σε δικηγόρους να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των θανάτων των συγγενών τους με την ίδια ασθένεια, γεγονός που ανεβάζει τον πιθανό αριθμό θυμάτων έως και σε επτά από τον Ιανουάριο του 2023, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Νέα υπόθεση με παρόμοια συμπτώματα

Η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά έναν 52χρονο συνταξιούχο πυροσβέστη από τη βορειοανατολική Αγγλία. Η σύζυγός του άρχισε να υποψιάζεται πιθανή σύνδεση όταν διάβασε για τις προηγούμενες περιπτώσεις, σημειώνοντας ότι τα συμπτώματα που παρουσίασε ο σύζυγός της ήταν «ακριβώς τα ίδια».

Ο άνδρας εμφάνισε διάρροια, εμετούς και απώλεια όρεξης ήδη από τις πρώτες ημέρες των διακοπών του τον Αύγουστο και, σύμφωνα με τη σύζυγό του, δεν ανάρρωσε ποτέ πλήρως. Τελικά πέθανε 11 εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στις 11 Αυγούστου και διέμενε στο ξενοδοχείο Riu Palace Santa Maria μαζί με την κόρη τους και τον σύντροφό της, σε ταξίδι αξίας 6.500 λιρών μέσω της TUI. Ο άνδρας ήταν ο μόνος από την παρέα που αρρώστησε, παρουσιάζοντας έντονα συμπτώματα από την τρίτη ημέρα, ενώ δυσκολευόταν να φάει και να συμμετέχει στις δραστηριότητες.

Μετά την επιστροφή τους, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά. Για περίπου δύο μήνες παρέμεινε στο σπίτι με έντονα συμπτώματα, συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα και αδυναμία σίτισης. Παρουσίασε επίσης πρήξιμο στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ έχασε σημαντικό βάρος.

Ραγδαία επιδείνωση της υγείας

Τον Οκτώβριο επισκέφθηκε γιατρό χωρίς να υπάρξει άμεση διάγνωση. Δύο εβδομάδες αργότερα μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο, όπου αφαιρέθηκε υγρό από την κοιλιακή χώρα. Παρά τις προσπάθειες, η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία και πέθανε στις 2 Νοεμβρίου.

Ο θάνατός του σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από άλλους δύο, του Ashley στις 12 Νοεμβρίου και του πατέρα από το Chester στις 8 Νοεμβρίου.

Οι γιατροί δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν με σαφήνεια την αιτία της ασθένειας, ενώ η σύζυγός του δεν είχε αναφέρει αρχικά το ταξίδι στο Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς δεν είχε υποψιαστεί πιθανή σύνδεση.

Πιθανή εμπλοκή βακτηρίου

Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου ολοκλήρωσαν πρόσφατα έρευνα για την πιθανή πηγή της μαζικής ασθένειας. Ομάδα ερευνητών, με τη συμμετοχή και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εντόπισε το βακτήριο Shigella σε δείγματα νερού που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο τροφίμων.

Το συγκεκριμένο βακτήριο μεταδίδεται μέσω μολυσμένων λυμάτων και προκαλεί συμπτώματα όπως πυρετό, εμετό και διάρροια. Το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί αύξηση περιστατικών σε τουρίστες που επέστρεψαν από την περιοχή προς την Ευρώπη.

Συνολικά συλλέχθηκαν 156 δείγματα από νερό, τρόφιμα, επιφάνειες κουζίνας και εργαζομένους σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τόσο σε τοπικά όσο και σε εισαγόμενα προϊόντα, ενώ συνεχίζονται οι γενετικές αναλύσεις για την ακριβή ταυτοποίηση της πηγής μόλυνσης.

Αντικρουόμενα στοιχεία

Στην περίπτωση του πυροσβέστη, η αιτία θανάτου καταγράφηκε ως πολυοργανική ανεπάρκεια και ηπατική νόσος σχετιζόμενη με κατανάλωση αλκοόλ, χωρίς να πραγματοποιηθεί νεκροψία. Στην περίπτωση του Ashley, ο ιατροδικαστής κατέγραψε πολλαπλές αιτίες, όπως σηψαιμία, πνευμονία, καρδιακή ανεπάρκεια, διαβήτη και πρόσφατη γαστρεντερίτιδα.

Σε άλλες περιπτώσεις η γαστρεντερίτιδα αναφέρθηκε ως ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατο. Ωστόσο, κανένα από τα θύματα δεν εξετάστηκε για το βακτήριο Shigella, ενώ όλοι αντιμετώπιζαν και υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Νομικές ενέργειες και αντιδράσεις

Περισσότεροι από 1.000 τουρίστες έχουν κινηθεί νομικά, υποστηρίζοντας ότι αρρώστησαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο Πράσινο Ακρωτήρι. Ήδη εκκρεμεί υπόθεση με 300 ενάγοντες στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι συνεχίζουν να λαμβάνουν νέες καταγγελίες με παρόμοια χαρακτηριστικά, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Από την πλευρά της, η RIU Hotels & Resorts εξέφρασε συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι τηρεί υψηλά πρότυπα υγιεινής και ότι δεν υπήρξαν αναφορές ασθένειας κατά τη διαμονή του συγκεκριμένου πελάτη.

Η TUI δεν προχώρησε σε σχόλιο, ενώ οι υγειονομικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου δηλώνουν ότι συνεχίζουν να ενισχύουν τα προληπτικά μέτρα, δίνοντας έμφαση στην υγιεινή των χεριών και στη σωστή διαχείριση τροφίμων.

Παρά τις συνεχιζόμενες έρευνες, παραμένει ασαφές τι ακριβώς προκάλεσε τους θανάτους και αν όλες οι περιπτώσεις συνδέονται μεταξύ τους, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των τουριστών στην περιοχή.