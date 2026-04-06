Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέλαβαν σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα και να οδηγήσει στην εκ νέου ανοικτή διέλευση των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις προτάσεις.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, το πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων καταρτίστηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στο Ιράν και στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το σχέδιο προβλέπει μια προσέγγιση δύο φάσεων, με άμεση κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια μια συνολική συμφωνία.

“Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα”, δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι η αρχική κατανόηση θα διαμορφωθεί ως μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πακιστάν, που αποτελεί το μοναδικό κανάλι επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Το Axios είχε αναφέρει την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός διάρκειας 45 ημερών, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας δύο σταδίων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τέλος του πολέμου, επικαλούμενο αμερικανικές, ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

Σύμφωνα με πηγή του Reuters, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, βρισκόταν σε επαφή “όλη τη νύχτα” με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance, τον ειδικό απεσταλμένο Steve Witkoff και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί.

Το σχέδιο “Islamabad Accord”

Σύμφωνα με την πρόταση, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ άμεσα, επιτρέποντας την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ θα ακολουθήσουν 15 έως 20 ημέρες για την οριστικοποίηση μιας ευρύτερης συμφωνίας. Η συμφωνία, που φέρει προσωρινά το όνομα “Islamabad Accord”, προβλέπει περιφερειακό πλαίσιο για τα Στενά, με τελικές δια ζώσης συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Πακιστάν.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από αμερικανούς και ιρανούς αξιωματούχους, ενώ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντράμπι, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός με εγγυήσεις πως δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. Είχαν επίσης αναφέρει ότι το Ιράν έχει λάβει μηνύματα μέσω μεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Προς ανταλλάγματα για πυρηνικό πρόγραμμα και κυρώσεις

Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων και την απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δύο πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευθεί, παρά την εντατική πολιτική και στρατιωτική διπλωματική κινητικότητα. “Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη”, δήλωσε μία από αυτές, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις που στηρίζονται από το Πακιστάν, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωρινή εκεχειρία δεν έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει αποτέλεσμα.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από Κινέζους αξιωματούχους σε αιτήματα για σχόλιο.

Ανησυχία για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ

Η νέα διπλωματική πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα εν μέσω αυξανόμενων εχθροπραξιών που προκαλούν ανησυχία για πιθανές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης οδού για την παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει τις τελευταίες ημέρες ζητήσει δημόσια τον ταχύ τερματισμό της σύγκρουσης, προειδοποιώντας για συνέπειες αν δεν επιτευχθεί εκεχειρία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η συνεχιζόμενη κρίση έχει αυξήσει τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών.