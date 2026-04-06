Στο 19ο εικοσιτετράωρο που το δεξαμενόπλοιο ASP Avana παρέμενε ακινητοποιημένο στα νερά του Περσικού Κόλπου, ο 47χρονος πλοίαρχος του, Rakesh Ranjan Singh, έχασε τη ζωή του.

Ο Singh είχε επιβιβαστεί στο πλοίο στις αρχές Φεβρουαρίου με προορισμό τον Περσικό Κόλπο για φόρτωση αργού πετρελαίου. Το ταξίδι της επιστροφής του προς την Ασία σταμάτησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Με την απειλή νέων χτυπημάτων, κανένα πλοίο δεν επιτρεπόταν να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, αφήνοντας το δεξαμενόπλοιο ακινητοποιημένο ανοιχτά του Ντουμπάι.

Η οικογένεια του Singh ενημερώθηκε στις 18 Μαρτίου από την εταιρεία διαχείρισης Elegant Marine Services ότι ο πλοίαρχος υπέστη ιατρικό επείγον περιστατικό. Τα μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, χωρίς αποτέλεσμα, όπως δήλωσε ο γαμπρός του, Alok Singh. Ελλείψει αεροδιακομιδών, ο πλοίαρχος μεταφέρθηκε με ταχύπλοο στην ακτή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Rashid του Ντουμπάι, όμως ήταν ήδη αργά.

Η αιτία θανάτου, σύμφωνα με την οικογένεια, ήταν ανακοπή καρδιάς. Η Elegant Marine Services δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Περίπου 2.000 πλοία με περισσότερους από 20.000 ναυτικούς παραμένουν παγιδευμένα στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Λιγότερα από 200 πλοία έχουν καταφέρει να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε κανονικές συνθήκες από εκεί διέρχεται το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, μαζί με φυσικό αέριο, λιπάσματα και άλλα φορτία.

Σε πολλά πλοία οι προμήθειες εξαντλούνται. Το πλήρωμα αναγκάζεται να ανταλλάσσει συμβουλές επιβίωσης μέσω ραδιοσυχνοτήτων και κοινωνικών δικτύων. Ορισμένοι ναυτικοί συγκεντρώνουν υγρασία από τα κλιματιστικά για να καλύψουν ανάγκες σε νερό, ενώ άλλοι ψαρεύουν τόνο ή καλαμάρια για τροφή.

Η ανανέωση των προμηθειών έχει γίνει δύσκολη και κοστοβόρα. Το λιμάνι του Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βασικό σημείο ανεφοδιασμού, έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις. Οι τιμές των αγαθών έχουν εκτοξευθεί: Tα μάνγκο φτάνουν τα 31 δολάρια το κιλό και τα πορτοκάλια τα 15 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Wall Street Journal.

Αγωνία για τα πληρώματα και τις συνθήκες εργασίας

Η αντικατάσταση πληρωμάτων παραμένει δύσκολη, καθώς οι πτήσεις προς βασικούς προορισμούς, όπως το Ντουμπάι, είναι περιορισμένες και ακριβές. Η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές, με έδρα το Λονδίνο, έχει δεχθεί περίπου 1.000 αιτήματα βοήθειας από ναυτικούς της περιοχής. Πολλοί αναφέρουν έλλειψη τροφίμων, ενώ εκατοντάδες ζητούν επαναπατρισμό.

«Δεν καταλαβαίνουμε πώς κάποιοι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να στέλνουν πλοία εκεί, εκθέτοντας τους ναυτικούς. Είναι απολύτως απαράδεκτο», δήλωσε ο Mohamed Arrachedi, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας για τον αραβικό κόσμο και το Ιράν. «Οι ναυτικοί πρέπει να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όποτε το ζητήσουν. Δεν θέλουν να είναι ήρωες».

Οι εμπορικοί ναυτικοί περνούν συνήθως έξι μήνες ετησίως στη θάλασσα, ενώ κάποιοι Ασιάτες ναυτικοί έως και δέκα. Ο πόλεμος έχει αυξήσει τις αμοιβές, με εταιρείες να προσφέρουν διπλές αποδοχές για ταξίδια μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ένας πλοίαρχος μπορεί να λαμβάνει πάνω από 26.000 δολάρια τον μήνα, ενώ ένας λοστρόμος σχεδόν 5.200 δολάρια.

Επιθέσεις και κίνδυνοι στη θάλασσα

Οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί. Στις 2 Μαρτίου, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου MKD Vyom ανέφερε μέσω ασυρμάτου επίθεση με πύραυλο στη δεξιά πλευρά του πλοίου. Το πλοίο, που μετέφερε 59.463 τόνους βενζίνης, επλήγη από τηλεκατευθυνόμενο σκάφος κοντά στο Ομάν, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού. Σύμφωνα με στοιχεία του Lloyd’s List Intelligence, τουλάχιστον δέκα εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις την ίδια εβδομάδα.

Χιλιάδες ναυτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για συνεχή παρουσία πυραύλων και drones στον ουρανό. Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποιεί μέσω ασυρμάτου τα πλοία να μην επιχειρήσουν διάπλου.

Ένας 32χρονος Κινέζος ναυτικός, του οποίου το πλοίο μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο, περιγράφει ότι ξύπνησε από έκρηξη κοντά του: «Φοβάμαι, αλλά δεν το λέω στην οικογένειά μου. Τους λέω πως όλα είναι καλά».

Αναμονή για ασφαλή διέλευση

Άλλος ναυτικός, 48 ετών, που μεταφέρει ιρανικά προϊόντα στην Κίνα, ανέφερε πως κατάφερε να περάσει τα Στενά στα τέλη Μαρτίου, αφού έλαβε ειδικό κωδικό ασφαλείας από ιρανούς πράκτορες. «Προχωρήσαμε μόνο αφού όλο το πλήρωμα ψήφισε υπέρ και ο πλοιοκτήτης μας έδωσε επίδομα πολεμικής ζώνης», είπε.

Παρά τις προσπάθειες, η επαναφορά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ παραμένει αβέβαιη, ενώ οι ναυτικοί συνεχίζουν να ζουν υπό τον φόβο νέων επιθέσεων και με περιορισμένα μέσα επιβίωσης.

Πηγή: WSJ