Το Ιράν παρέδωσε την απάντησή του στο Πακιστάν σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Τεχεράνη κοινοποίησε επίσημα τη θέση της μέσω διπλωματικών διαύλων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία ειρήνευσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιρανικές παραμέτρους και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Το περιεχόμενο της ιρανικής πρότασης

Η πρόταση του Ιράν, όπως αναφέρει το IRNA, απορρίπτει την άμεση κατάπαυση του πυρός, αλλά υπογραμμίζει την «ανάγκη για έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου με σεβασμό στις ιρανικές επιφυλάξεις».

Παράλληλα, περιλαμβάνει σειρά αιτημάτων της Τεχεράνης, όπως τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή, τη θέσπιση πρωτοκόλλου για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών και την άρση των διεθνών κυρώσεων.