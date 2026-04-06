Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο για το Ιράν, ότι το μαχητικό αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε από φορητό εκτοξευτή πυραύλων.

Πρόκειται για ένα όπλο σαν το μπαζούκα που ο χειριστής του το κρατά στον ώμο και το οποίο μπορεί να πλήξει ενάεριους στόχους όπως ελικόπτερα ή αεροσκάφη.

Ωστόσο το Πεντάγωνο δεν έχει πει τίποτα για το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στην κατάρριψη του αεροσκάφους.

Η αναφορά αυτή του αμερικανού προέδρου, που μέχρι πριν λίγες ώρες εκρατείτο επτασφράγιστο μυστικό, ενίσχυσε υποψίες αναλυτών που είχαν από την πρώτη στιγμή διατυπώσει την εκτίμηση πως το αμερικανικό μαχητικό, εφόσον δεν είχε καταπέσει από μηχανική βλάβη, μπορεί να είχε καταρριφθεί από τέτοιο πύραυλο.

Και θύμιζαν ότι πριν αρχίσει η επίθεση στο Ιράν, η Τεχεράνη είχε προχωρήσει σε μία μυστική συμφωνία αγοράς φορητών εκτοξευτήρων πυραύλων από τη Ρωσία, έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, ανέφερε ότι «η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, προβλέπει ότι η Ρωσία θα παραδώσει στο Ιράν 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης τύπου “Verba” και 2.500 πυραύλους “9M336” μέσα στα επόμενα τρία χρόνια».

Η εφημερίδα επικαλείτο διαρροή ρωσικών εγγράφων που περιήλθαν στην κατοχή της, καθώς και πληροφορίες από ανθρώπους με γνώση της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Τα χαρακτηριστικά του πυραύλου

Σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, το σύστημα Vebra, έχει εμβέλεια μέχρι 6 χιλιόμετρα και μπορεί να χτυπήσει στόχους σε ύψος 4,5 χιλιομέτρων.

Διαβάστε ακόμα: Πιλότος του F-15: Κρυβόταν για δύο ημέρες στη σχισμή ενός βράχου

Η ταχύτητα του πυραύλου που εκτοξεύει ανέρχεται σε περίπου 600 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Δύο σημαντικές λεπτομέρειες για την επιχείρηση διάσωσης

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο στρατηγός Νταν Κέιν, διοικητής του Μικτού Επιτελείου, ανέφερε ότι υπήρξε μία ηρωική προσπάθεια ενός άλλου πιλότου που πετούσε με αεροσκάφος A-10 Warthog, και το οποίο συνετρίβη στο Ιράν.

Διαβάστε ακόμα: FT: Η Ρωσία εξοπλίζει το Ιράν με χιλιάδες προηγμένους πυραύλους – Έγινε μυστική συμφωνία

Ο πιλότος, προσπαθώντας να διασφαλίσει την επιχείρηση διάσωσης, τοποθέτησε το αεροσκάφος «ανάμεσα στη δύναμη διάσωσης και τον εχθρό».

«Το A-10, γνωστό για τις χαμηλές και αργές πτήσεις του πάνω από το πεδίο της μάχης, δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα από εχθρικά πυρά. Παρ’ όλα αυτά, ο πιλότος κατάφερε να απομακρύνει το κατεστραμμένο αεροσκάφος από τον εναέριο χώρο του Ιράν και στη συνέχεια εκτινάχθηκε πάνω από φιλική περιοχή», όπως ανέφερε ο στρατηγός Κέιν.

Επιχείρηση μεγάλης κλίμακας

Η επιχείρηση διάσωσης περιελάμβανε συνολικά 155 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη διάσωσης. Το μέγεθος της αποστολής υπογράμμισε τη σημασία που αποδόθηκε στη διάσωση του Αμερικανού αξιωματικού.

«Ο ηρωικός αξιωματικός οπλικών συστημάτων του F-15 απέφυγε τη σύλληψη στο έδαφος του Ιράν για σχεδόν 48 ώρες», δήλωσε ο Τραμπ, επαινώντας τη γενναιότητα του πληρώματος και των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση.