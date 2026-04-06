H διάσωση του αξιωματικού της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, του οποίου το μαχητικό αεροσκάφος είχε καταρριφθεί στο Ιράν, η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, ήταν μια από τις πιο περιπετειώδεις ιστορίες στρατιωτικής διάσωσης στη σύγχρονη ιστορία.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε πάνω από δύο ημέρες, ένας αγώνας ζωής και θανάτου, μια σύνθετη έρευνα που περιλάμβανε δεκάδες αεροσκάφη, drones και δορυφόρους, ενώ στο έδαφος, ιρανοί στρατιώτες και πολίτες χτένιζαν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή, προσπαθώντας να συλλάβουν τον Αμερικανό, ο οποίος είχε κρυφτεί σε σχισμή βράχου και είχε πάνω του συσκευή ασφαλούς επικοινωνίας και ένα πιστόλι. Σύμφωνα με τους «New York Times», φαίνεται ότι υπήρξαν ανταλλαγές πυρών κατά τα τελικά στάδια της διάσωσης, όταν κομάντος των πεζοναυτών, της ομάδας 6, τον απεγκλώβισαν και τον μετέφεραν στο Κουβέιτ για ιατρική περίθαλψη. Δεν φαίνεται να υπήρξαν θύματα μεταξύ των μελών της ομάδας διάσωσης.

Οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι τη χαρακτήρισαν μία από τις «πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις του είδους της». Ο πρόεδρος Τραμπ επαίνεσε τον στρατό για την «πραγματοποίηση μιας από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία». Σε νεότερη ανάρτησή του χθες το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Διασώσαμε τον σοβαρά τραυματισμένο και πραγματικά γενναίο αξιωματικό του F-15, βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός τον αναζητούσε εντατικά, με μεγάλες δυνάμεις, και πλησίαζε. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σεβαστό συνταγματάρχη. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις σπάνια επιχειρούνται λόγω του κινδύνου για ανθρώπους και εξοπλισμό. Απλώς δεν συμβαίνουν! Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη, κατά την οποία διασώσαμε τον πιλότο μέρα μεσημέρι – κάτι επίσης ασυνήθιστο – παραμένοντας επτά ώρες πάνω από το Ιράν».

Τα δύο μέλη του πληρώματος του αμερικανικού μαχητικού F-15E Strike Eagle, του πρώτου που χάθηκε από εχθρικά πυρά στον πόλεμο που διήρκεσε έναν μήνα, είχαν εκτιναχθεί από το πιλοτήριο την Παρασκευή, αφότου χτυπήθηκαν από ιρανικά πυρά. Ο πιλότος του αεροσκάφους διασώθηκε γρήγορα, αλλά ο αξιωματικός συστημάτων όπλων δεν βρέθηκε, γεγονός που πυροδότησε μια επείγουσα έρευνα.

Η CIA ξεκίνησε αμέσως εκστρατεία παραπλάνησης σε μια προσπάθεια να μπερδέψει τις ιρανικές δυνάμεις και να τις πείσει ότι ο αεροπόρος είχε ήδη διασωθεί και έφευγε από τη χώρα με χερσαία συνοδεία, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. Η υπηρεσία τελικά εντόπισε το κρησφύγετο του αεροπόρου, διαβιβάζοντας τις πληροφορίες στο Πεντάγωνο, το οποίο οργάνωσε την επιχείρηση διάσωσης.

Ο αεροπόρος διέφυγε των ιρανικών δυνάμεων απομονωμένος επί 36 ώρες και αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει το σύστημα εντοπισμού που είχε πάνω του, ακριβώς για να μην τον εντοπίσουν και οι εχθροί. Εφθασε σε κάποιο σημείο να πεζοπορεί σε μια κορυφογραμμή ύψους 2.400 μέτρων. Κάποια στιγμή, μπόρεσε να συντονιστεί με τις δυνάμεις που συμμετείχαν στη διάσωση. Επιθετικά αεροσκάφη έριξαν βόμβες και άνοιξαν πυρ σε ιρανικές ομάδες που τον αναζητούσαν για να τις κρατήσουν μακριά από την περιοχή όπου κρυβόταν ο αεροπόρος. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις συγκεντρώνονταν για τον αεροπόρο, ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών, δήλωσαν δύο πρώην ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι στους «New York Times».

Οταν η ομάδα των κομάντος κατέφθασε στο σημείο όπου κρυβόταν, διαπιστώθηκε ότι τα δύο μεταγωγικά αεροπλάνα που θα τους μετέφεραν σε ασφαλές μέρος παρέμειναν ακινητοποιημένα στο έδαφος, για λόγους που παραμένουν ακόμη ασαφείς. Τότε αποφασίστηκε να σταλούν τρία νέα αεροπλάνα για να παραλάβουν όλους τους στρατιώτες και να ανατινάξουν τα δύο αρχικά αεροπλάνα, αντί να τα αφήσουν στα χέρια του εχθρού.

Η συντριβή τράβηξε, όπως ήταν φυσικό, την προσοχή των ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων, οι οποίες φέρεται να ερευνούσαν την περιοχή. Η ιρανική κυβέρνηση ζήτησε από τους ντόπιους βοήθεια για τον εντοπισμό του αεροπόρου και είχε προσφέρει αμοιβή για τη σύλληψή του. Η εφημερίδα εγείρει επίσης την πιθανότητα ο πιλότος να έλαβε κάποια μορφή υποστήριξης από τον τοπικό πληθυσμό, καθώς το F-15E καταρρίφθηκε σε μια περιοχή του Ιράν όπου η αντίθεση στο καθεστώς είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Δεν αποκλείεται να ενεπλάκη και η CIA, η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα «συχνά παίζει ρόλο στην επαφή με πολίτες που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ευάλωτους στρατιώτες να παραμείνουν ζωντανοί», μια διαδικασία γνωστή ως «αντισυμβατικά υποβοηθούμενη ανάκτηση».