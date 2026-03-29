Στα 19,5 χρόνια του ο Κίμι Αντονέλι έγινε ο νεότερος οδηγός της ιστορίας που ηγείται του πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και την πρωτοπορία του παγκόσμιου πρωταθλήματος, αφού του χαρίστηκε η νίκη στο Ιαπωνικό Γκραν Πρι χάρη σε μια περίοδο αυτοκινήτου ασφαλείας.

Ο Αντονέλι γίνεται ο νεότερος οδηγός στην ιστορία που κατακτά την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα και προηγείται του συναθλητή του με εννέα βαθμούς.

Δεύτερος τερμάτισε ο Oscar Piastri πρακτικά στον πρώτο του αγώνα που συμμετείχε τη φετινή σεζόν, μετά από δύο εγκαταλείψεις, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Charles Leclerc, ο οποίος κατάφερε με εκπληκτικές κινήσεις να κρατήσει πίσω του τον George Russell.

