Η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπούσερ στο νότιο Ιράν.

Αστόχησε για λίγο

Ένας πύραυλος έπληξε μόλις 75 μέτρα από την περίμετρο της μονάδας, προκαλώντας σοβαρούς φόβους για ατύχημα και έκλυση ραδιενέργειας με επιπτώσεις όχι μόνο στο Ιράν αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, οι στρατιωτικές επιθέσεις έχουν επεκταθεί και σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, όπως τα πετροχημικά εργοστάσια στο γιγάντιο πεδίο φυσικού αερίου South Pars.

Ο κίνδυνος που διατρέχει η περιοχή αναδεικνύει μια ιστορική σύγκριση με το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ. Λόγω των ημερών.

Στις 26 Απριλίου 1986, που ήταν Μεγάλο Σάββατο, ένας αντιδραστήρας του πυρηνικού σταθμού Τσερνόμπιλ στην τότε Σοβιετική Ένωση υπέστη έκρηξη κατά τη διάρκεια δοκιμών.

Η καταστροφή προκάλεσε τεράστια απελευθέρωση ραδιενέργειας, με χιλιάδες θανάτους για πολλά χρόνια μετά.

Η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προειδοποιεί ότι «οι επιθέσεις γύρω από την περιοχή μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ραδιολογικό ατύχημα με επιβλαβείς συνέπειες για τον πληθυσμό και το περιβάλλον στο Ιράν και πέραν αυτού».

Ο διευθυντής της, Ραφαέλ Γκρόσι, τόνισε ότι πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει ποτέ να δέχονται πλήγματα, ενώ το εργοστάσιο του Μπούσερ, που διαθέτει αντιδραστήρα 1.000 μεγαβάτ, έχει ήδη στοχοποιηθεί τέσσερις φορές από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν.

Οι επιθέσεις στα πετροχημικά

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις επεκτάθηκαν και στο πετροχημικό εργοστάσιο του Σάουθ ΠαρςPars στο νότιο Ιράν, το μεγαλύτερο πεδίο φυσικού αερίου στον κόσμο, που μοιράζεται με το Κατάρ και εκτείνεται κάτω από τα νερά του Περσικού Κόλπου.

Το εργοστάσιο είναι υπεύθυνο για το μισό της πετροχημικής παραγωγής της χώρας και παράγει πλαστικά, λιπάσματα, καύσιμα και χημικά προϊόντα ευρείας χρήσης που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, στη γεωργία, στην κατασκευή και στην ενέργεια.

Τι απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα

Η στόχευσή του κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς μια έκρηξη ή πυρκαγιά μπορεί να απελευθερώσει τοξικές ουσίες στον αέρα και στο έδαφος, να προκαλέσει μαζικές καταστροφές στις υποδομές, δευτερογενείς εκρήξεις και διακοπή της παραγωγής με επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, επιβεβαίωσε το πλήγμα και έκανε λόγο για «ισχυρό χτύπημα στο μεγαλύτερο πετροχημικό εργοστάσιο του Ιράν», ενώ ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, Νταβίντ Σοσάνι, τόνισε ότι «δεν θα υπάρχει ατιμωρησία» για το Ιράν καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις.

Οι εκρήξεις στην περιοχή Ασαλούγιε ακολούθησαν προηγούμενα πλήγματα στις 18 Μαρτίου.