Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν το USS Tripoli, ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ και τόνισαν ότι επί της ουσίας το ανάγκασαν τα αποσυρθεί.

Στην ανακοίνωση, το IRGC περιέγραψε το περιστατικό ως «άμεσο πλήγμα σε σημαντικό πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών», σημειώνοντας ότι το σκάφος δέχθηκε καταιγισμό ταχείας πυραυλικής επίθεσης ενώ βρισκόταν σε αποστολή με μεγάλο αριθμό προσωπικού επί του πλοίου.

Το USS Tripoli, ένα υπερσύγχρονο αμφίβιο πλοίο επίθεσης, και στοιχεία της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών έχουν βάση στην Ιαπωνία. Βρίσκονταν σε ασκήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ταϊβάν, όταν, περίπου πριν από δύο εβδομάδες, έλαβαν εντολή να κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή.

Η CENTCOM ανέφερε ότι, πέρα από τους πεζοναύτες, το Tripoli μεταφέρει επίσης μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη κρούσης, καθώς και μέσα για αμφίβιες επιχειρήσεις στην περιοχή.

Το πλοίο έφτασε στη Μέση Ανατολή πριν μια βδομάδα σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ με 3.500 ναύτες και πεζοναύτες.

Το USS Tripoli (LHA-7) είναι το δεύτερο πλοίο τύπου America-class αμφίβιας επίθεσης που ναυπηγήθηκε για το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Μάιο του 2012, ο Υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ Ray Mabus ανακοίνωσε ότι το πλοίο θα φέρει το όνομα Tripoli, προς τιμήν της νίκης του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ κατά της Τριπολίτιδας (ιστορική περιοχή και πρώην επαρχία της Λιβύης) στη Μάχη της Ντέρνα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου της Βαρβαρίας.

Πρόκειται για το τρίτο αμερικανικό πολεμικό πλοίο που φέρει το όνομα Tripoli. Το πρώτο ήταν το USS Tripoli (CVE-64), που χρησιμοποιήθηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το δεύτερο ήταν το USS Tripoli (LPH-10), επίσης πλοίο αμφίβιας επίθεσης, το οποίο έλαβε μέρος στον Ψυχρό Πόλεμο, στην επιχείρηση Desert Storm και στην επιχείρηση Restore Hope.