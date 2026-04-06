Πώς χτυπήθηκε το αμερικανικό F-15 στο Ιράν και πώς έγινε η επιχείρηση διάσωσης των ΗΠΑ;

Καρέ καρέ η συντριβή του αμερικανικού F-15

Όλα έγιναν στις 3 Απριλίου 2026 στο Όρος Ζάγκρος, κοντά στα σύνορα Ιράν – Ιράκ. Αυτό το έδαφος χαρακτηρίζεται από απόκρημνες κορυφές και βαθιές, στενές κοιλάδες. Αποτελεί εφιάλτη για τους πιλότους, αλλά προσφέρει εξαιρετική κάλυψη για να κρυφτούν από τα ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς. Ωστόσο, επιτρέπει στις εχθρικές δυνάμεις να στήσουν ενέδρες με αντιαεροπορικά όπλα μικρού βεληνεκούς.

Πώς όμως οι ΗΠΑ έχασαν ένα F-15, ένα A-10 Warthog, καθώς και σχεδόν ένα ελικόπτερο της ομάδας διάσωσης και ένα drone Reaper μέσα σε μία μόνο νύχτα;

Όλα ξεκίνησαν στις 02:15. Μία μοίρα δύο F-15 διέσχισε τα σύνορα σε χαμηλό υψόμετρο. Ένας πιλότος και ένας αξιωματικός οπλικών συστημάτων πετούσαν προς τον στόχο τους, ένα βαθιά θαμμένο οχυρό διοίκησης. Χρησιμοποίησαν ραντάρ παρακολούθησης εδάφους για να κρυφτούν στην κοιλάδα, παραμένοντας κάτω από το βλέμμα του ιρανικού δικτύου πυραύλων μακράς εμβέλειας.

Αλλά τι συμβαίνει όταν πρέπει να χτυπήσουν; Για να ρίξει τον πύραυλο, το αεροσκάφος έπρεπε να σηκωθεί και να κινηθεί πάνω από τα βουνά. Αυτό σημαίνει ότι ξεπερνά τον ορίζοντα του ραντάρ. Από κάτω, ένα εξαιρετικά ευκίνητο πυραυλικό σύστημα περιμένει. «Κλειδώνει» τον στόχο και δύο πύραυλοι εκτοξεύονται. Ο πιλότος ρίχνει φωτοβολίδες και ανεβαίνει με υψηλή ταχύτητα. Ένας πύραυλος αποφεύγεται. Ο δεύτερος εκρήγνυται κατά την προσέγγιση, προκαλώντας καταστροφική υδραυλική βλάβη. Το πλήρωμα εκτινάσσεται στα βουνά και το πρωτόκολλο Sandy ενεργοποιείται.

Στις 02:45 το πρωί, επειδή η συντριβή έγινε κοντά στα σύνορα, τα A-10 Thunderbolt που επιχειρούν στην περιοχή εκτρέπονται για να προσφέρουν βοήθεια, κάτι που ονομάζεται συνοδεία διάσωσης. Κάτω, οι ιρανικές δυνάμεις ταχείας αντίδρασης πλησιάζουν τους πιλότους που έχουν πέσει. Το A-10 εκτελεί μία επίθεση χαμηλού ύψους και πυροβολεί με το πυροβόλο Avenger εξουδετερώνοντας τη φάλαγγα.

Αλλά ποιο ήταν το τίμημα αυτού του επιθετικού ελιγμού

Ο θόρυβος και οι ανιχνευτικές σφαίρες προδίδουν τη θέση του, καθώς το A-10 στρίβει απότομα, χάνοντας ταχύτητα. Το Ιράν πλημμύρισε το πεδίο μάχης με κινεζικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από τον ώμο, όπλα που είναι ουσιαστικά κλώνοι ρωσικών φορητών πυραύλων. Ο πύραυλος καταστρέφει τον δεξιό κινητήρα.

Μπορεί όμως η θρυλική θωράκιση του Warthog να το σώσει; Η θωράκιση το έσωσε από αυτόν τον εκτοξευτή πυραύλων, καθώς συνέχισε να πετάει ακόμη και με τον κινητήρα κατεστραμμένο. Ο πιλότος κατάφερε να κατευθύνει το αεροσκάφος προς ένα οροπέδιο και να εκτιναχθεί.

Το F-15 συνετρίβη βαθιά στο εσωτερικό του νοτιοδυτικού Ιράν. Συγκεκριμένα, τοπικές αναφορές και φωτογραφίες των συντριμμάτων τοποθετούν τη θέση της συντριβής στο τραχύ ορεινό έδαφος της επαρχίας Κοχγκιλουγιέ, ενώ το A-10 Warthog δεν συνετρίβη σε ιρανικό έδαφος. Αφού υπέστη σοβαρές ζημιές, ο πιλότος κατάφερε να οδηγήσει το κατεστραμμένο αεροσκάφος μακριά από τα βουνά και προς ασφαλέστερο εναέριο χώρο. Τελικά έπεσε στα νότια νερά του Περσικού Κόλπου, συγκεκριμένα κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Στις 03:15 ξεκινά μία ειδική αποστολή μάχης, έρευνας και διάσωσης. Πρόκειται για άρτια εκπαιδευμένες μονάδες διάσωσης, ειδικά σχεδιασμένες για αυτού του είδους τις αποστολές. Περιλαμβάνει ένα HC-130J Combat King, το οποίο λειτουργεί ως αερομεταφερόμενο κέντρο διοίκησης, ακολουθούμενο από δύο ελικόπτερα HU-60D, το Pedro 11 και Pedro 12. Πετούν κάτω από το ραντάρ, ανεφοδιάζοντας τα καύσιμά τους εν πτήσει για να μεγιστοποιήσουν τον χρόνο παραμονής τους στην περιοχή.

Προχωρούν βαθιά στα Όρη Ζάγκρος. Στις 04:45 το Pedro 11 εντοπίζει τον πιλότο του A-10. Το Pedro 12 περιφέρεται πάνω από το σημείο, παρέχοντας κάλυψη με τα πολυβόλα του. Το Pedro 11 ρίχνει φωτοβολίδες για προσγείωση και οι στρατιώτες προσγειώνονται για να σώσουν τον πιλότο. Τότε ένα κρυμμένο ιρανικό αντιαεροπορικό πυροβόλο της σοβιετικής εποχής, ανοίγει πυρ. Βαριά διατρητικά βλήματα διαπερνούν το Pedro 12 καθώς περιστρέφεται, με αποτέλεσμα να κοπούν οι γραμμές μετάδοσης και να τραυματιστεί το πλήρωμα.

Ο πιλότος καταφέρνει να οδηγήσει το κατεστραμμένο ελικόπτερο σε μία ελεγχόμενη συντριβή κοντά στο Pedro 11. Η αποστολή διάσωσης δίνει πλέον μία μάχη για επιβίωση και το Pedro 11 είναι ο μόνος τρόπος διαφυγής. Κάτω από έντονο πυρ κάλυψης, το πλήρωμα του κατεστραμμένου ελικοπτέρου τρέχει προς το ελικόπτερο που επέζησε.

Στις 05:00, το C-130 που βρίσκεται πάνω από το σημείο συντονίζει μία άμεση επίθεση. Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-35 που περιπολούν ψηλά στον αέρα σε κατάσταση απόκρυψης ρίχνουν πυρομαχικά ακριβείας, διαλύοντας το αντιαεροπορικό πυροβόλο.

Με τον πιλότο του A-10, τους διασώστες και το πλήρωμα του συντριμμένου ελικοπτέρου στρυμωγμένους στο εσωτερικό του, το Pedro 11 έχει φτάσει στα όριά του. Με τη μέγιστη ισχύ κατάφεραν να ξεπεράσουν το όριο των δέντρων και βούτηξαν ξανά στις κοιλάδες, τρέχοντας προς τα σύνορα. Μέχρι τις 05:30 το πρωί, το Pedro 11 επέστρεψε στον ιρακινό εναέριο χώρο, κατεστραμμένο, υπερφορτωμένο, αλλά ζωντανό.