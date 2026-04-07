Οι υγειονομικές αρχές στο λιμάνι του Μπουσέρ, στο νότιο τμήμα του Ιράν, προχώρησαν στη διανομή 180.000 χαπιών ιωδίου στους κατοίκους, στο πλαίσιο σχεδίου ετοιμότητας για πιθανή διαρροή ραδιενέργειας από τον τοπικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «σφυροκοπήσει» το Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 03:00 ώρα Ελλάδος.

Όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος προγράμματος πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Η απόφαση για τη διανομή των χαπιών ελήφθη βάσει οδηγιών του εθνικού αρχηγείου διαχείρισης κρίσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του κρατικού συλλόγου νέων δημοσιογράφων (YJC).

Ο αναπληρωτής υπεύθυνος για την υγεία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών του Μπουσέρ ανέφερε ότι η διανομή ξεκίνησε πριν από τον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με το Iran International, προτεραιότητα δόθηκε στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.

Η διαδικασία επεκτάθηκε ώστε να καλύψει ολόκληρη την πόλη. Τα χάπια ιωδίου διατέθηκαν μέσω όλων των ολοκληρωμένων κέντρων υγείας στο Μπουσέρ, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας του πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.