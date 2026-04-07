Το Ιράν διακόπτει την άμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ, όχι όμως τις συνομιλίες με διαμεσολαβητές, γράφει η Wall Street Journal.

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, αναφέρει ότι το Ιράν έχει διακόψει μόνο την «άμεση» επικοινωνία του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι όμως τις συνομιλίες του με διαμεσολαβητές για κατάπαυση του πυρός.

Αν και αυτή η κίνηση έχει προσωρινά περιπλέξει τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας πριν από την προθεσμία των 03:00 πμ της Τετάρτης που έχει θέσει ο Τραμπ, δεν έχει τερματίσει τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Το Ιράν ήθελε να στείλει ένα μήνυμα δυσαρέσκειας και αντίστασης διακόπτοντας την επικοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας αξιωματούχος.